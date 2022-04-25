Преимущества лицензионных цифровых товаров над пиратскими
Магазин цифровых товаров – это не простой магазин электроники. В нем не продают смартфоны и технику, при это там можно найти много чего полезного для своего компьютера, что может расширить его функционал или даже просто заставить работать. Там продаются пакеты Windows, Kaspersky, Office, а также много другого полезного программного обеспечения. Но самое главное – весь товар лицензионного качества, а значит, имеет приятные функции и дополнения, в сравнении с пиратским ПО.
В чем разница между пиратскими и лицензионными программами, а также зачем нужны магазины цифровых товаров, разберем в статье.
Разница между официальным и неофициальным ПО
Отличие лицензионного от нелицензионного программного обеспечения заключается в функциях и возможностях версий. Лицензия – это особый цифровой ключ, который вы вводите при скачивании программы и получаете полный доступ ко всем функциям приложения. Например, такая система работает, если купить ключ для Майкрософт Офис 2019 в магазине. Вы можете скачать пакет офисных приложений бесплатно, они будут работать в течении 30 дней, пока не истечет пробный период. После надо будет заплатить.
Нелицензионный «Офис» – это та же программа, но взломанная. Такое ПО часто можно скачать бесплатно с сомнительных сайтов. Обычные пользователи разницы между этими версиями не замечают, разве что в цене, поэтому и выбирают ту, что дешевле – пиратскую. На деле вместе со взломанной версией вы можете получить кучу неприятностей, выделим их ниже.
- Вас могут наказать за «пиратство», ведь, по сути, вы нарушаете закон об авторских правах, скачивая подобный файл.
- Программа может содержать вирусы. Они незаметны, но могут полностью «вырубить» ваш компьютер, украсть личные данные или заставить работать его в различных мошеннических схемах, например, в Dos-атаках.
- Из-за того что программа неофициальная, она может тормозить.
Что еще предлагают подобные магазины
Отметим, что магазин цифровых товаров – это не только про платное ПО. Там вы можете найти статьи, которые помогут вас разобраться в тонкостях программ. Там же можно скачать различные бесплатные программы-помощники и файлы. Например, если вам нужен дистрибутив программ скачать его можно прямиков в таких магазинах. Там вас не обманут и не добавят в файл что-то вредоносное.
Отметим преимущества оригинальных цифровых товаров.
- Гарантия на продукт и круглосуточная техническая поддержка, если возникнут неполадки.
- Возможность обновиться. Пиратские программы не способны обновляться, тогда как оригинальные будут делать это регулярно.
- Появятся дополнительные функции, которые не смогли добавить в пиратские версии взломщики.