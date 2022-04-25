Преимущества лицензионных цифровых товаров над пиратскими

Вадим Карасев

Магазин цифровых товаров – это не простой магазин электроники. В нем не продают смартфоны и технику, при это там можно найти много чего полезного для своего компьютера, что может расширить его функционал или даже просто заставить работать. Там продаются пакеты Windows, Kaspersky, Office, а также много другого полезного программного обеспечения. Но самое главное – весь товар лицензионного качества, а значит, имеет приятные функции и дополнения, в сравнении с пиратским ПО.

В чем разница между пиратскими и лицензионными программами, а также зачем нужны магазины цифровых товаров, разберем в статье.

Разница между официальным и неофициальным ПО

Отличие лицензионного от нелицензионного программного обеспечения заключается в функциях и возможностях версий. Лицензия – это особый цифровой ключ, который вы вводите при скачивании программы и получаете полный доступ ко всем функциям приложения. Например, такая система работает, если купить ключ для Майкрософт Офис 2019 в магазине. Вы можете скачать пакет офисных приложений бесплатно, они будут работать в течении 30 дней, пока не истечет пробный период. После надо будет заплатить.

Нелицензионный «Офис» – это та же программа, но взломанная. Такое ПО часто можно скачать бесплатно с сомнительных сайтов. Обычные пользователи разницы между этими версиями не замечают, разве что в цене, поэтому и выбирают ту, что дешевле – пиратскую. На деле вместе со взломанной версией вы можете получить кучу неприятностей, выделим их ниже.

Вас могут наказать за «пиратство», ведь, по сути, вы нарушаете закон об авторских правах, скачивая подобный файл.

Программа может содержать вирусы. Они незаметны, но могут полностью «вырубить» ваш компьютер, украсть личные данные или заставить работать его в различных мошеннических схемах, например, в Dos-атаках.

Из-за того что программа неофициальная, она может тормозить.

Что еще предлагают подобные магазины

Отметим, что магазин цифровых товаров – это не только про платное ПО. Там вы можете найти статьи, которые помогут вас разобраться в тонкостях программ. Там же можно скачать различные бесплатные программы-помощники и файлы. Например, если вам нужен дистрибутив программ скачать его можно прямиков в таких магазинах. Там вас не обманут и не добавят в файл что-то вредоносное.

Отметим преимущества оригинальных цифровых товаров.