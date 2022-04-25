Ремейк System Shock близок к релизу, в том числе на Xbox

Вадим Карасев





Ремейк System Shock игроки ждут с 2016 года, когда проект был официально анонсирован командой Nightdive. Несколько раз сдвигались сроки релиза проекта, а в последние месяцы разработчики практически не делились информацией о ремейке System Shock, из-за чего могло возникнуть ощущение, что проект вовсе отменен. Однако, в конце 2021 года создатели проекта все же сообщили, что выпустят шутер в 2022 году.

Один из руководителей студии Nightdive Ларри Куперман дал интервью журналистам Windows Central, где он поделился подробностями о разработке ремейка System Shock. По его словам, игра выйдет в этом году, при этом сразу на Xbox, Playstation и PC, тогда как ранее разработчики говорили, что PC-релиз состоится раньше консольных. Сейчас игра находится в стадии предварительной бета-версии, и журналисты показали геймплей с прохождением одного из уровней (публично этот ролик не демонстрируется). Отмечается, что в ремейке System Shock удается хорошо соблюсти баланс между классическим проектом и современными шутерами.

Стоит сказать, что ремейк System Shock не будет покадровой копией оригинала.