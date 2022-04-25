Россиянам станет проще посетить Узбекистан, а узбекам — Россию

00:37 Автор: Юлия Сапрыгина

Законопроект: № 85462-8

Отменяется обязательная регистрация в течение 15 дней для граждан Узбекистана, приезжающих в Россию, и для россиян, приезжающих в Узбекистан. Закон о ратификации соответствующего соглашения рассмотрят в понедельник, 25 апреля, в Комитете Совета Федерации по международным делам.

Ранее, 20 апреля, документ уже приняли в Госдуме.

Аналогичный порядок уже действует для жителей Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Армении, приезжающих в Россию, и для россиян, приезжающих в эти страны.

Новое межправительственное соглашение было подписано 21 мая 2021 года в Москве и 17 июня 2021 года в Ташкенте.

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Как отметил ранее замглавы МВД Игорь Зубов, соглашение предусматривает освобождение на 15 дней граждан одной страны, временно пребывающих на территории другой страны, от необходимости регистрации, постановки на учет по месту пребывания.

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