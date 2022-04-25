Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Россиянам станет проще посетить Узбекистан, а узбекам — Россию

Россиянам станет проще посетить Узбекистан, а узбекам — Россию

Россиянам станет проще посетить Узбекистан, а узбекам — Россию

00:37  Автор: Юлия Сапрыгина


Законопроект: № 85462-8



Отменяется обязательная регистрация в течение 15 дней для граждан Узбекистана, приезжающих в Россию, и для россиян, приезжающих в Узбекистан. Закон о ратификации соответствующего соглашения рассмотрят в понедельник, 25 апреля, в Комитете Совета Федерации по международным делам.

Ранее, 20 апреля, документ уже приняли в Госдуме.

Аналогичный порядок уже действует для жителей Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Армении, приезжающих в Россию, и для россиян, приезжающих в эти страны.

Новое межправительственное соглашение было подписано 21 мая 2021 года в Москве и 17 июня 2021 года в Ташкенте.

Пушков назвал страны, где рубль может использоваться как расчетная валюта


Как отметил ранее замглавы МВД Игорь Зубов, соглашение предусматривает освобождение на 15 дней граждан одной страны, временно пребывающих на территории другой страны, от необходимости регистрации, постановки на учет по месту пребывания.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#международные отношения


113
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Дни силы в мае 2022 года
Дни силы в мае 2022 года
Лиза Арзамасова показала 8-месячного сына с пасхальным яичком
Лиза Арзамасова показала 8-месячного сына с пасхальным яичком
Лера Кудрявцева показала забавное видео с трехлетней дочкой
Лера Кудрявцева показала забавное видео с трехлетней дочкой
Отара Кушанашвили в шоке, что у Ивана Урганта столько денег
Отара Кушанашвили в шоке, что у Ивана Урганта столько денег
Наталья Подольская показала, как развлекается ее семья на Пасху
Наталья Подольская показала, как развлекается ее семья на Пасху
В ТОП-10 Steam на этой неделе попали две игры из Game Pass
В ТОП-10 Steam на этой неделе попали две игры из Game Pass
По слухам, Bethesda ведет разработку MMORPG в мире Starfield
По слухам, Bethesda ведет разработку MMORPG в мире Starfield
Чулпан Хаматова вспомнила о своих наградах, которые ей не нужны
Чулпан Хаматова вспомнила о своих наградах, которые ей не нужны
5-летняя дочь Агнии Дитковските прочитала в Пасху стихи Окуджавы
5-летняя дочь Агнии Дитковските прочитала в Пасху стихи Окуджавы
Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 26-29 апреля + релизы Game Pass
Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 26-29 апреля + релизы
У модели Xbox Series X для разработчиков 40 Гб оперативной памяти
У модели Xbox Series X для разработчиков 40 Гб оперативной памяти
Даррен Барнет стал первым амбассадором-мужчиной Victoria's Secret
Даррен Барнет стал первым амбассадором-мужчиной Victoria's Secret

Топ на сегодня

Наталья Подольская пришла со старшим сыном в церковь освещать пасхальные яица
Наталья Подольская пришла со старшим сыном в церковь освещать
Алла Довлатова рассказала, за что ее критикуют
Алла Довлатова рассказала, за что ее критикуют
Надежда Бабкина высказалась о скандале с Надеждой Кадышевой
Надежда Бабкина высказалась о скандале с Надеждой Кадышевой
Целебные и магические свойства ольхи и сферы её применения
Целебные и магические свойства ольхи и сферы её применения
Елена Проклова рискует жизнью из-за работы
Елена Проклова рискует жизнью из-за работы

Еще по теме

Россия обеспечит адресное трудоустройство граждан Узбекистана
Узбекистан временно закрыл границу для нескольких стран
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию иностранцах
Захарова спрогнозировала снижение числа гастарбайтеров при введении виз с Украиной