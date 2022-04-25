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Сергей Полунин показал фото новорожденного ребенка

Сергей Полунин показал фото новорожденного ребенка
Звезда балета Сергей Полунин во второй раз стал отцом. Зимой 2020-го Елена Ильиных подарила известному танцору сына, которого назвали необычным именем Мир. Сегодня фигуристка поделилась радостной новостью — у них родился второй малыш. 27-летняя Елена Ильиных опубликовала трогательный снимок, на котором она запечатлена целующей новорожденного сына. Мальчик — второй ребенок в семье фигуристки и артиста балета. «Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын», — делилась звездная мама.
Новорожденный сын Сергея Полунина Спортсменка также намекнула на необычное имя малыша, написав его с большой буквы. «Наш Дар Всевышнего», — заключила Елена. Напомним, что вместе с Сергеем Полуниным она растит двухлетнего сына, которого назвали Миром. Пользователи Сети поспешили поздравить молодых родителей. «Малышу крепкого здоровья, вам мира и благополучия»; «Вот это глазки! Никогда не видела у новорожденных таких глаз умненьких… С днем рождения, человек»; «Дар Сергеевич, добро пожаловать!» — радуются поклонники. То, что малыша действительно назвали оригинальным именем, как и старшего брата, подтвердил Полунин. В личном блоге счастливый отец показал кадр мальчика и написал теплые слова. «С праздником великой Пасхи. Христос Воскрес. Дар уже тут. Елена, мы тебя любим», — умиляется 32-летний артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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