Создатели Atomic Heart показали загрузочный экран игры

Вадим Карасев





Игра Atomic Heart от российской студии Mundfish должна выйти ближе к концу этого года — разработчики заявляли релиз на период с сентября по декабрь. О проекте уже известно немало — создатели игры показывали множество геймплейных роликов и рассказывали в различных интервью о своем проекте.

Студия Mundfish поделилась новым кадров из игры Atomic Heart, продемонстрировав загрузочный экран проекта. Изображение можно видеть ниже — на нем представлен загрузочный экран локации Комплекс «Вавилон». Игроков на экране ждет стандартная полоса загрузки, а также цитаты. Для конкретной локации показана цитата Федора Достоевского из Братьев Карамазовый. Вторая цитата, похоже, принадлежит одному из персонажей игры.





Отметим, ранее разработчики Atomic Heart обещали бесшовный игровой мир. Вероятно, загрузочные экраны будут при загрузке сохранений.

Сразу после релиза игра Atomic Heart должна быть добавлена в Game Pass.