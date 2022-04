Создатели Wasteland могут работать над Fallout: New Vegas 2

Вадим Карасев





Студия inXile Entertainment известна по серии игр Wasteland. Не так давно состоялся релиз Wasteland 3, и над чем сейчас работает команда — неизвестно. Ходили слухи, что в разработке у inXile Entertainment находится крупная RPG от первого лица с кодовым названием Project Cobalt, но пока официально это не подтверждается.

Сейчас же игроки в сети активно обсуждают новые слухи, связанные с возможной разработкой Fallout: New Vegas 2 командой inXile Entertainment. Напомним, что Fallout: New Vegas делала команда Obsidian, но сейчас она работает над целым рядом проектов. При этом ранее уже появлялась информация, что Microsoft ведет переговоры с Bethesda о выпуске New Vegas 2, но нигде не говорилось, что за разработку возьмется именно Obsidian. Не исключено, что создание проекта отдали inXile Entertainment.

Игроков на обсуждение возможной разработки Fallout: New Vegas 2 со стороны inXile Entertainment натолкнули различные намеки в официальных соцсетях команды. Так, в Twitter они опубликовали изображение, которое можно видеть ниже, с подписью «Кто не любит хороший постапокалиптический Вегас?».