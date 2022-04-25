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Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q

Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q


Издательство Ubisoft официально подтвердило, что работает над новым проектом — это командный шутер под кодовым названием Project Q. На данный момент информации о проекте минимум, но заявлено, что в этом шутере каждый игрок получит уникальный игровой опыт.

Сейчас игра Project Q находится на ранней стадии разработки. Как можно понять, у нее еще даже нет точного названия. Но уже издательство Ubisoft предлагает следить за проектом — здесь можно подписаться на обновления о проекте. Команда Ubisoft при этом подчеркивает, что Project Q — это шутер не в жанре Battle Royale.

Отметим, что несколько дней назад в сети появилась информация о Project Q от участников закрытого теста. Игроки сравнили проект со смесью Overwatch, Valorant и Fortnite.

Судя по странице, где можно подписаться на обновления про Project Q, игра будет выпущена не только на новом поколении консолей, но также на Xbox One и Playstation 4.

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По материалам: newxboxone

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