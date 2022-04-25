В Battlefield 2042 планируют добавить микротранзакции, датамайнеры обнаружили подтверждения

Вадим Карасев





Шутер Battlefield 2042 летом этого года должен получить первый сезон, согласно планам DICE и Electronic Arts. На данный момент разработчики ведут подготовку к старту сезона, в том числе «готовя почву» для запуска микротранзакций.

Пользователь Twitter и датамайнер под ником temporyal обнаружил файлы оформления внутриигрового магазина Battlefield 2042. Он отмечает, что они были добавлены в файлы игры с патчем 4.0, который вышел недавно. Игроки смогут приобретать в магазине: бандлы, косметику для солдат и техники, повышение опыта. Также датамайнер отмечает, что есть файлы, которые «включают в себя 5 пакетов и уровней премиальной валюты, еженедельные и бонусные миссии для предстоящего боевого пропуска».





Напомним, что пока нет точной даты старта первого сезона Battlefield 2042. Игра вышла еще в конце прошлого года, а к текущему моменту ее аудитория существенно сократилась.