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В Dying Light 2 «Новая игра+» и настройка FOV на Xbox Series X появится уже 27 апреля

В Dying Light 2 «Новая игра+» и настройка FOV на Xbox Series X появится уже 27 апреля


Студия Techland еще несколько недель назад сообщала, что планирует с апрельским патчем добавить в игру Dying Light 2 режим «Новая игра+». Сегодня стало известно, когда выйдет это обновление.

Апдейт для Dying Light 2 под номером 1.3.0 станет доступен игрокам уже 27 апреля. Ожидаемая «Новая игра+» позволит игрокам заново пройти сюжетную кампанию, при этом сохранив своего персонажа. Заявлено, что игроки при прохождении в режиме «Новая игра+» получат «множество новых наград, эксклюзивных для этого режима».

Кроме режима «Новая игра+», обновление 1.3.0 даст возможность игрокам на приставках Xbox Series X и Playstation 5 менять FOV (поле зрение).


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По материалам: newxboxone

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