В Forza Horizon 5 появятся эти 9 новых автомобилей в рамках Series 7
Сегодня, 21:20 Вадим Карасев
Студия Playground Games продолжает добавлять новый контент в Forza Horizon 5. Сегодня было объявлено о том, что ждет игроков с Series 7, старт которой назначен на 28 апреля. Новая Серия посвящена празднованию мексиканского праздника Синко-де-Майо. Игроков ждут новые декоративные предметы и косметика, приуроченные к этому празднику.
Не обойдется в Series 7 и без новых автомобилей. В рамках фестивальных плейлистов можно будет получить 5 новых автомобилей — все от Ferrari:
1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
1992 Ferrari 512 Testa Rossa
2014 Ferrari California T
2020 Ferrari F8 Tributo
2020 Ferrari SF90 Stradale
В рамках Car Pass игроки получат еще 4 автомобиля:
2003 Ford F-150 SVT Lightning
2008 Dodge Magnum SRT-8
2014 Forsberg Racing Nissan 370Z «SafariZ» Safari Rally Tribute
2019 Toyota Tacoma TRD Pro
По материалам: newxboxone