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В Forza Horizon 5 появятся эти 9 новых автомобилей в рамках Series 7

В Forza Horizon 5 появятся эти 9 новых автомобилей в рамках Series 7


Студия Playground Games продолжает добавлять новый контент в Forza Horizon 5. Сегодня было объявлено о том, что ждет игроков с Series 7, старт которой назначен на 28 апреля. Новая Серия посвящена празднованию мексиканского праздника Синко-де-Майо. Игроков ждут новые декоративные предметы и косметика, приуроченные к этому празднику.

Не обойдется в Series 7 и без новых автомобилей. В рамках фестивальных плейлистов можно будет получить 5 новых автомобилей — все от Ferrari:



1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso



1992 Ferrari 512 Testa Rossa



2014 Ferrari California T



2020 Ferrari F8 Tributo



2020 Ferrari SF90 Stradale

В рамках Car Pass игроки получат еще 4 автомобиля:



2003 Ford F-150 SVT Lightning



2008 Dodge Magnum SRT-8



2014 Forsberg Racing Nissan 370Z «SafariZ» Safari Rally Tribute



2019 Toyota Tacoma TRD Pro
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По материалам: newxboxone

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