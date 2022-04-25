В Минпромторге не исключили корректировки перечня товаров для параллельного импорта

19:16 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

В Минпромторге не исключили корректировки перечня товаров для параллельного импорта. Список может сужаться или расширяться в зависимости от действий иностранных компаний в России, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА «Новости».

Он указал, что в министерстве заинтересованы в том, чтобы иностранные бренды не входили в перечень приказа.

«Если производители будут оставаться, если поставщики продукции по импорту будут сохранять свою логистику и будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы их продукция, их бренды не входили в перечень нашего приказа», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что министерство включило в перечень более 50 групп товаров. В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь — всего более 50 групп товаров, говорится в сообщении.





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Параллельный импорт легализован в России в начале марте для поддержания потребительского рынка на фоне санкций.

Таким образом, кабмин получил право составлять перечень продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, если она признается владельцем в любой части мира. Это позволит обеспечивать поставки товаров в страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков.

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