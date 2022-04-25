В мультиплеере Halo Infinite могли появиться герои со способностями

Вадим Карасев





На следующей неделе в Halo Infinite стартует второй сезон, который обещает некоторые изменения для игроков, но ничего кардинально нового. При этом, популярность мультиплеера Halo Infinite заметно снижается с момента релиза, и на данный момент сложно сказать, сможет ли старт нового сезона привлечь большое количество игроков.

Многим игрокам мультиплеер Halo Infinite наскучивает из-за своей однообразности, которая имеется, даже несмотря на несколько разнообразных режимов. Однако, как стало известно, изначально студия 343 Industries хотела сделать мультиплеер Halo Infinite более разнообразным, превратив его в героический шутер, вроде Overwatch. Каждый из героев в таком случае имел бы свои уникальные способности, что значительно бы разнообразило геймплей. Об этом рассказал ютубер Chris Ray Gun, а после его информацию подтвердил известный игровой журналист Джейсон Шрейер, который заявил на Reddit следующее:

Да, 343 [Industries] потратили много времени, создавая прототип системы на базе героев. Я точно не помню, когда они стали работать над нынешней версией, но могу подтвердить, что у них были разнообразные прототипы с героями. На самом деле, думаю, были прототипы и с PvE, и с PvP.

Chris Ray Gun отмечает, что текущая версия мультиплеера Halo Infinite была сделана за два года. Шрейер не совсем согласен с такой оценкой.