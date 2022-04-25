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В России отменили Гран-при по фигурному катанию

В России отменили Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию из-за общественно-политической ситуации. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 

Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона-2022/23, — говорится в сообщении.

Соревнования должны были пройти с 25 по 27 ноября. В союзе отметили, что будут следить за развитием ситуации.

Как сообщил "РБК Спорт" вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник, спортивное мероприятие пройдет в другой стране. Я не имею права давать никаких оценок по данному поводу. Было приятно такое решение, что в этом году этап Гран-при в России проводиться не будет, а будет проводиться где-нибудь еще. Ранее ISU из-за военной спецоперации РФ на Украине отстранил спортсменов из России и Белоруссии от всех международных соревнований. Ситуация на Украине сказалась и на других видах спорта: так, ранее российских теннисистов отстранили от Уимблдонского турнира, а российского пловца Евгения Рылова отстранили от соревнований после участия в митинге-концерте в "Лужниках".


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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