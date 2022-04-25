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Валентин Юдашкин показал, как выглядит без парика и головного убора

Валентин Юдашкин показал, как выглядит без парика и головного убора
Модельер Валентин Юдашкин поделился фото, на котором предстал не с привычной темной густой шевелюрой, а совсем с другой прической. Валентин Юдашкин последнее время принципиально не появлялся на публике без головного убора. Совсем недавно модельер совершил редкий выход в свет с женой, во время которого не снимал с головы шапку. Говорили, что тяжело больной модельер маскирует серьезные проблемы с волосами, которые могли начаться на фоне лечения от онкологии и химиотерапии. Накануне Юдашкин решился показать, что прятал от посторонних. Модельер и его супруга опубликовали в Сети совместные кадры, сделанные в светлый праздник Пасхи. Как видно, вопреки слухам Валентин не облысел. Однако заметно, что волос на его голове стало значительно меньше. Помимо этого он перестал красить волосы в черный цвет.
Валентин и Марина Юдашкины «Светлой Пасхи! Здоровья всем! Мира! Любви! Добра!❤️🙏»- пожелал Юдашкин своим поклонникам. Поклонники  остались в восторге от свежих фотографий модельера. «Прекрасно выглядите, оба. Пара на зависть многим. Здоровья и здоровья. 👏🔥😍», «В этот светлый праздник, хочется пожелать вам здоровья,маэстро❤️», «Как же вы хорошо выглядите 👏👏👏, все со вкусом и скромно стильно, оденьте наших звёзд 😢😢😢», «Какие вы стильные и красивые, как всегда 👏», - написали пользователи в комментариях.
Валентин и Марина Юдашкины Ранее, напомним, в СМИ появилась информация о бедственном положении модельера. Шоумен Леван Тодуа заявил, что Юдашкин пытается продать свою недвижимость за границей для того, чтобы расплатиться по счетам за лечение. Никто из родных Валентина, впрочем эти слухи не подтвердил. Последний комментарий о болезни модельера в январе этого года дала его дочь Галина, рассказавшая про самочувствие отца.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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