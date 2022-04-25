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Виктория Дайнеко собирается судиться с мужем

Виктория Дайнеко собирается судиться с мужем
Певица Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга. Артистка и барабанщик Дмитрий Клейман развелись в 2017 году. Поначалу бывшие супруги пытались наладить отношения ради общей дочери, чтобы малышка не чувствовала себя обделенной родительским вниманием и заботой. В последнее время музыкант не интересуется судьбой Лиды и не появляется у дочери. Кроме того, Клейман перестал платить алименты. За их взысканием Виктория обратилась в суд. «Мы заявили в своем иске прожиточный минимум — примерно 16 тысяч рублей. Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы», — рассказала в беседе со StarHit.ru адвокат артистки Виктория Шакина. Такой размер выплат связан с тем, что Клейман, скорее всего, не имеет постоянного заработка. В этом случае судом, как правило, назначается фиксированная сумма алиментов, поскольку высчитать причитающуюся дочери 1/4 часть доходов будет проблематично.
Виктория Дайнеко с бывшем мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Стоит отметить, что Дмитрий недавно снова женился на девушке по имени Дарья. Вторая жена родила музыканту ребенка. И теперь Клейман придумывает отговорки, чтобы не приходить к дочери Лидии, хотя раньше исправно перечислял деньги в размере 10 тысяч рублей и навещал малышку. Виктория не требовала от экс-мужа многого. По ее словам, она понимала, что Дмитрий зарабатывает немного. После женитьбы он поначалу жаловался на финансовые трудности, поэтому не платил алименты, а потом и вовсе заявил, что не обязан помогать ребенку.  Дочь Лида тяжело переживает разлуку с отцом, ведь в последний раз она видела его еще в прошлом году.  «Он у нас был в последний раз в начале декабря месяца. Как-то много дел у человека, не находит он свободной минуты. Причем в декабре он был ровно 30 минут», — пожаловалась артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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