Владимир Соловьев высказался о покушении на него

На ведущего Владимира Соловьева готовили покушение на убийство. О том, что на Владимира Соловьева готовили покушение, сообщил президент России Владимир Путин. Позже стали известны детали заговора. Сам же журналист отмечает, что пребывал в полном неведении. 58-летний тележурналист был очень удивлен, узнав о готовящемся на него покушении. Об этом он услышал от президента Путина, который выступал сегодня днем на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. «Слухи ходили, но то, что они дойдут до такого воплощения... Я узнал обо всем вместе со всеми из выпуска новостей. Не удивлен. Значит, мы хорошо работаем после того, как ряд угроз был озвучен публично. Далее компетентные люди взяли эту информацию в сферу своего внимания и занимаются ей», — сказал Соловьев.Владимир Соловьев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Позже он добавил, что благодарен сотрудникам ФСБ за то, что сегодня горе не пришло в его семью. Слежки за собой он не замечал, никакого дискомфорта не испытывал. Но при этом постоянно получал угрозы в свой адрес лично от президента Зеленского. А вот встретиться с задержанными неонацистами, которые готовили на него покушение, он не очень хочет. «Если говорить, то только с заказчиком», — выразил мнение ведущий «России 1». Ранее ФСБ рассказали, что задержали злоумышленников, которые готовили нападение на известного тележурналиста по заданию Киева. Оно должно было состояться утром в понедельник. Во время обысков у них изъяли СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы и запрещенную литературу.