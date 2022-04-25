VR-перчатка Xbox для игр и приложений запатентована в Европе

Вадим Карасев





Компания Microsoft запатентовала на территории Европы новое устройство, которое представляет собой VR-перчатку для игр и приложений. Само устройство известно под названием The Pivot, оно было впервые представлено еще в 2020 году — ниже можно видеть видео с ним. Теперь же на данное устройство компании Microsoft выдан патент.

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VR-перчатка от Microsoft описывается как устройство, которое «применимо в равной степени к будущим играм Xbox и коммерческим приложениям». Оно оснащается датчиками и небольшими моторами. С их помощью игроки смогут ощущать взаимосвязь с виртуальным объектами. Благодаря программному обеспечению и аппаратным особенностям устройства, пользователь будет ощущать сопротивление при касании объектов, что создаст ему представление о прямом контакте с ним.



