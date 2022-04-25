Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

VR-перчатка Xbox для игр и приложений запатентована в Европе

VR-перчатка Xbox для игр и приложений запатентована в Европе


Компания Microsoft запатентовала на территории Европы новое устройство, которое представляет собой VR-перчатку для игр и приложений. Само устройство известно под названием The Pivot, оно было впервые представлено еще в 2020 году — ниже можно видеть видео с ним. Теперь же на данное устройство компании Microsoft выдан патент.


Watch this video on YouTube

VR-перчатка от Microsoft описывается как устройство, которое «применимо в равной степени к будущим играм Xbox и коммерческим приложениям». Оно оснащается датчиками и небольшими моторами. С их помощью игроки смогут ощущать взаимосвязь с виртуальным объектами. Благодаря программному обеспечению и аппаратным особенностям устройства, пользователь будет ощущать сопротивление при касании объектов, что создаст ему представление о прямом контакте с ним.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

VR-перчатка Xbox для игр и приложений запатентована в Европе
VR-перчатка Xbox для игр и приложений запатентована в Европе
Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q
Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q
Денежный лунный календарь на май 2022 года
Денежный лунный календарь на май 2022 года
Сергей Полунин показал фото новорожденного ребенка
Сергей Полунин показал фото новорожденного ребенка
Виктория Дайнеко собирается судиться с мужем
Виктория Дайнеко собирается судиться с мужем
Дни силы в мае 2022 года
Дни силы в мае 2022 года
Лиза Арзамасова показала 8-месячного сына с пасхальным яичком
Лиза Арзамасова показала 8-месячного сына с пасхальным яичком
Лера Кудрявцева показала забавное видео с трехлетней дочкой
Лера Кудрявцева показала забавное видео с трехлетней дочкой
Отара Кушанашвили в шоке, что у Ивана Урганта столько денег
Отара Кушанашвили в шоке, что у Ивана Урганта столько денег
Наталья Подольская показала, как развлекается ее семья на Пасху
Наталья Подольская показала, как развлекается ее семья на Пасху
В ТОП-10 Steam на этой неделе попали две игры из Game Pass
В ТОП-10 Steam на этой неделе попали две игры из Game Pass
По слухам, Bethesda ведет разработку MMORPG в мире Starfield
По слухам, Bethesda ведет разработку MMORPG в мире Starfield

Топ на сегодня

Алле Довлатовой достался проклятый дом
Алле Довлатовой достался проклятый дом
Шахназаров крепко приложил Андрея Макаревича
Шахназаров крепко приложил Андрея Макаревича
Дмитрий Певцов прошелся по звездам
Дмитрий Певцов прошелся по звездам
The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под новое поколение
The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под
Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный секс
Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный

Еще по теме

Новое устройство Xbox планируют выпустить в 2022 году
20 лет игр с Xbox — Microsoft представила новое видео к юбилею
В Microsoft Store обнаружили загадочное приложение для Xbox
Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox One, благодаря Cloud Gaming