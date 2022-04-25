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Xbox готовит новые покупки студий/издательств — команда ищет специалиста

Xbox готовит новые покупки студий/издательств — команда ищет специалиста


В прошлом году Microsoft закрыла сделку по покупке Bethesda, а в этом году объявила о планах приобрести Activision Blizzard — сделка должна быть закрыта к лету 2023 года. При этом, компания неоднократно отмечала, что готова рассмотреть и новые покупки в будущем.

Сейчас Microsoft ищет менеджера, который поможет оценить будущие приобретения в игровой индустрии. Соответствующую должность обнаружили на LinkedIn, и она явно показывает, что у Xbox планы на будущие приобретения имеются. В описании вакансии менеджера по игровой стратегии и развитию указано:

Мы тесно сотрудничаем с командой Gaming Leadership Team, чтобы выявлять и оценивать возможности трансформационного роста. Наша задача включает в себя помощь в ответах на самые сложные бизнес-вопросы Microsoft Gaming, руководство программой слияний и поглощений в игровой среде (например, Activision Blizzard, ZeniMax, Double Fine и т. д.), а также определение и понимание ключевой динамики отрасли.

Отметим, что в последние месяцы появлялись разные слухи о студиях и издательствах, которые Microsoft может планировать приобрести — от Ubisoft до Sega.
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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