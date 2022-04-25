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Знаки Зодиака, которых ждет удача в мае 2022 года

Знаки Зодиака, которых ждет удача в мае 2022 года

Май 2022 года будет очень сложным временем, однако, это не значит, что удача полностью нас проигнорирует. Все равно есть Знаки, которым будет чуть проще, чем всем остальным. Именно про них пойдет речь в этой статье.


Этот месяц пройдет прежде всего под эгидой негативной Венеры в Овне и позитивного Юпитера в том же Знаке. Венера перейдет в Овна 2 числа, а Юпитер подключится к ней 10 числа. На основе этих событий астрологи сделали выводы относительно того, кто будет удачливее всех. Даже если вы есть в списке везунчиков, все равно пользуйтесь талисманами удачи, ведь май обещает быть сложным.

Рак

Ракам очень повезет из-за Юпитера. На них эта планета влияет сильнее всего. Это значит, что с 10 мая для Раков начнется очень важный и судьбоносный период. Коснется это преимущественно сферы семьи, любви, отношений. Юпитер сделает нас лучше и подскажет, как найти подход к любому человеку.

С 10 мая до 27 октября начнется период, когда очень важную роль в жизни людей будет играть семья, друзья, коллектив на работе. Раки очень сильно зависят от этой сферы, поэтому для них откроются все возможные дороги к счастью. Скорее всего, одиноким Ракам удастся найти вторую половинку, создать семью, вывести уже имеющиеся отношения на более высокий уровень.

Скорпион


Скорпионов астрологи внесли в список самых удачливых Знаков Зодиака, поскольку Венера на этих людей влияет крайне несущественно. Отрицательно настроенная Венера — это всегда для них хорошо, поскольку они почти не вбирают в себя ее негатив. В то время как большинство людей будет очень ленивыми, Скорпионы, наоборот, воспрянут духом и начнут стремиться к победам на всех фронтах. Это будет очень яркий и позитивный месяц, в который у представителей данного Знака будет получаться практически всё.

Люди будут срываться друг на друге, но если Скорпионы смогут удержать в себе потоки негативных мыслей и отрицательной энергии, это сыграет им на пользу. Не обращать внимания на выпады в свою сторону станет проще.

Стрелец

Стрельцам, в отличие от Скорпионов и Раков, повезет сразу в двух направлениях. Негативная Венера на них не влияет слишком сильно, а позитивный Юпитер влияет почти также сильно, как и на Раков. Получается, что Стрельцы в выигрышной позиции по всем фронтам. В мае для них начнется удивительно удачное время для флирта и знакомств из-за Юпитера. Венера же даст сил и энергии, а также поможет побороть обиду, злость и очиститься от неприятных воспоминаний. Это значит, что в мае люди данного Знака станут самыми востребованными, харизматичными и обаятельными.

В деловой сфере Стрельцы также получат от звезд и планет большой заряд позитива, мотивации. Тут стоит сказать спасибо в первую очередь Венере. Эта планета сделает так. То Стрельцам не придется искать мотивацию для движения вперед. У них будет очень много энергии и терпения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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