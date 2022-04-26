18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков и случайно создали новый вид сумчатых собак
Собаки очень плохо переносят одиночество и даже недолгую разлуку. Поэтому владельцы нередко вынуждены брать своих питомцев с собой. Но как поступить, если нужно ехать в автобусе, вагоне метро или просто долгое время идти пешком?
Чтобы путешествие прошло безопасно и комфортно, следует заранее позаботиться о способе перевозки. Многие хозяева вместо классических переносок и клеток предпочитают использовать сумки, рюкзаки и специальные приспособления для транспортировки животных. Конечно, пёсики не всегда бывают в восторге от временных неудобств. Однако они готовы недолго потерпеть, чтобы ни на мгновение не расставаться с любимым хозяином.
Демонстрирует своё недовольство
Во время путешествия собака не должно испытывать неудобства или стресс. Позаботьтесь о том, чтобы сумка, в которой находится питомец, не была чрезмерно плотной и жаркой. Также она должна подходить ему по размерам.
Привет!
Он выглядит таким счастливым! Держу пари, если бы он был ребёнком, то всем бы говорил привет.
А можно я всегда так ходить буду?
Он так радуется всему происходящему!
В женской сумочке может поместиться, что угодно и даже целая собака
Кажется, он в предвкушении от предстоящей поездки
Хвостатый путешественник почувствует себя намного спокойней, если хозяин будет постоянно с ним разговаривать и контактировать. Также не следует пресекать естественное любопытство питомца, если он его проявляет. Однако это не значит, что собаке можно разрешать всё.
Великолепная маскировка
Всё своё ношу с собой
Немного устал
Да, мне вполне удобно
Хозяин отлучился на минутку по очень важным делам
Это похоже на странную расплату — вспомните, сколько раз человек наблюдал, как собака делает свои естественные дела.
Вашему вниманию представлена новая модель собаки, которую очень удобно брать с собой
Когда поездка слегка подзатянулась и ты немного устал
Транспорт со всеми удобствами
Регулярно давайте лакомство, чтобы у питомца сложилось ощущение, что переноска или сумка является безопасным местом, где он может отдохнуть или вздремнуть. Также у собаки всегда должна быть возможность попить воды.
Тесновато
Система защиты от уличных воришек
Вези меня, куда хочешь — мне всё равно
Приучать собаку к поездкам следует с щенячьего возраста. В этом случае собака будет спокойно относиться к громким звукам, незнакомым запахам и людям.
Сладкий пирожок
Здесь вы можете посмотреть на фото собак, которые увлекательно проводят время на автопрогулках.