7 вещей, от которых нужно отказаться в месяце, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Май — время далеко не самое простое. В этот период Вселенная требует от нас действий, активности, но дает мало энергии. Чтобы энергии и мотивации хватало на самые важные дела, нужно избавиться от всего, что эту энергию крадет.

В конце весны совершенно точно не стоит оглядываться назад. Нужно научиться отпускать прошлое, поскольку конец весны совершенно не подходит для самокопания и исправления ошибок. Сейчас важно заниматься только текущими делами, которые наиболее актуальны в данный момент времени.

Бесцельные и бессмысленные занятия

Ни в коем случае не уделяйте свое драгоценное время тому, что для вас не имеет в данный момент никакой значимости. Например, если у вас очень много дел по дому, то после работы лучше заняться ими, а не развлечениями. Если сейчас кому-то из ваших родственников или второй половинке нужна поддержка, то лучше не тратить время зря на дела, которые могут подождать. Эксперты настоятельно рекомендуют правильно расставлять приоритеты.

Переживания

Да, в нашей жизни частенько случается что-то такое, из-за чего мы очень сильно переживаем. Ничего страшного не будет, если вам удастся вовремя прогнать ненужные мысли прочь. Если же вы относитесь к людям, которые не умеют просто брать и избавляться от мыслей о прошлом и переживаний, то вам придется этому научиться. Возможно, вам помогут забыть о негатива приятные занятия, общение с оптимистичными личностями.

Ненужные вещи

Старые вещи будут тянуть вас вниз, поэтому от них нужно будет избавиться как можно скорее. Прошлая чистка была в начале весны, но теперь нужно сделать ее снова. Если вы не занимаетесь накопительством, в мае у вас проблем будет гораздо меньше, чем у тех, кто любит окружать себя старьем.

Ожидание чуда

Это тоже будет лишним. К сожалению, в мае будет далеко не самая благоприятная астрологическая обстановка. Это значит, что ждать, пока все ваши проблема испарятся каким-то магическим образом, точно нельзя. Вселенная постарается помочь нам с решением неурядиц, но она не сделает все за нас. Изменить свою жизнь в лучшую сторону можно будет лишь посредством упорного труда. Вера важна, но на ней свет клином не сойдется. Для мая 2022 года как никогда актуальная фраза: «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам». Никто не придет и не протянет руку помощи просто так.

Неуступчивость

От этого тоже нужно будет избавиться. Люди, которые станут слишком упорны в отстаивании своих интересов, поплатятся за это. Если вам присуща агрессия, лучше от нее избавиться, поскольку в мае такая модель поведения в деловой и других сферах будет просто неприемлема. Согласно наблюдениям, в конце весны победителями становятся люди, которые умеют учитывать чужое мнение, считаться с чужими эмоциями и чувствами.

Перекладывание ответственности

Делегирование полномочий другим людям и перекладывание ответственности на чужие плечи в мае не пройдут бесследно. Если у вас есть какая-то очень важная задача, решайте ее самостоятельно. В противном случае вы можете спровоцировать резкий всплеск негативной энергии со стороны окружающих.

Заурядность

Май — время расцвета творческой энергии, поэтому нужно остерегаться заурядного внешнего вида, унылого настроения и апатии. Важно вести себя так, словно вы победитель по жизни. Несите в этот мир доброту, свет, радость, любовь. Осветите мир красотой и любовью к себе. Окружающие почувствуют это и потянутся к вам сами.