Александр Невзоров - биография личная жизнь: национальность, жена, дети, карьера, последние новости (фото)
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Александр Глебович Невзоров — почти легендарная личность в России. Насыщенная событиями жизнь, богатая яркими фактами и неожиданными поворотами биография, резкая смена деятельности постоянно подогревают интерес общества к персоне Невзорова.
Биография, личная жизнь Александра Невзорова
Александр Глебович — журналист, сценарист, писатель, телеведущий. Он был певчим в церковном хоре и участником боевых действий, активистом протестных движений и доверенным лицом президента, депутатом и лицом с откровенно анархическими взглядами. Невзоров стал автором интересных передач, освещал острые события и важные проблемы в обществе.
Его резкое мнение, специфическая манера подачи информации поражают аудиторию. Возможно, поэтому его канал на «Ютубе», который стал чрезвычайно популярен в последние годы, называется «Наповал».
С самого начала своей карьеры Невзоров заявил о себе как о цинике и человеке, для которого «нет ничего святого». Неординарность, прямота и аргументированность мнений этого человека притягивают как магнит. Невзорова можно любить или ненавидеть, но остаться к нему равнодушным редко кому удается. О личном сам журналист рассказывает крайне неохотно, об этой стороне жизни Невзорова известно немного основных фактов. Но свою биографию в целом Александр Глебович осветил неоднократно и достаточно подробно.
Детство и юность, национальность
Дата рождения Александра Невзорова — 3 августа 1958 года. Место рождения — Ленинград. Дед Невзорова был генералом Министерства госбезопасности СССР. Сам Александр говорит, что был близок с дедушкой и даже участвовал в его работе. Будучи подростком, он посещал с генеральским адъютантом конспиративные квартиры.
Как говорит журналист, отца своего он никогда не видел. Александр Глебович носит фамилию мамы. Галина Невзорова была журналистом в популярной советской газете «Смена». Она была наполовину еврейкой, судя по девичьей фамилии, поэтому можно говорить о какой-то доле еврейской крови и у Александра.
Все детство и юность Невзоров жил с матерью и дедушкой в Ленинграде. Там же в 1975 закончил среднюю школу с французским уклоном. В ряды советской армии Невзоров служить не пошел. Он был участником популярного движения хиппи и, очевидно, считал себя пацифистом. В 1979 году Невзоров ради забавы стал певчим в церковном хоре. Неожиданно занятие ему понравилось, и он поступил учиться в духовную семинарию. Но закончить обучение не удалось: Невзоров был отчислен из семинарии на 4-м курсе и восстанавливаться не стал. Сам Невзоров утверждает, что покинул семинарию самостоятельно из-за процветающей в обществе церковников нетрадиционной ориентации.
Карьера и деятельность
Александр Глебович в юные годы сменил множество специальностей. Работал он и санитаром в психиатрической клинике, и каскадёром, и объездчиком лошадей в колхозе. Позже он выбрал карьеру журналиста и в конце 80-х годов стал известным человеком. Его передача «600 секунд» была невероятно популярной. Невзоров вытаскивал на суд людской острые факты и освещал их в свойственной одному ему прямолинейной манере.
Однажды анонимный источник предложил Невзорову информацию, компрометирующую одного из чиновников. Журналист пришел на встречу, но вместо компромата получил пулю в грудь из боевого пистолета. Александр был тяжело ранен, но, к счастью, пуля прошла вскользь и не задела жизненно важных органов. Преступник, совершивший покушение, до сих пор не найден.
После распада Советского Союза Невзоров работал в редакции газеты «День», стал участником Общества национального спасения и членом политической организации «Русская Дума». Непосредственное участие Александра Невзорова в военных конфликтах в качестве журналиста позволяло ему делать репортажи с места событий и получать актуальные материалы для кино.
С 1991 года и вплоть до окончания локальных войн с участием России Невзоров создал несколько фильмов. Первый его проект «Наши» посвящен действиям российской армии в горячих точках. Позднее появились два остросюжетных фильма, посвященных тематике боевых действий в Чечне. Его документальный фильм «Ад» был показан по первому каналу и вызвал шквал негативной критики от либералов. Художественный фильм «Чистилище» не допустили к показу по телевидению из-за множества сцен насилия. Невзоров отказался редактировать ленту под цензуру, она вышла в частном прокате на видеокассетах.
Александр Невзоров вел активную журналистскую деятельность и находился в гуще событий. В политической сфере жизни избирался депутатом Государственной думы дважды, в начале 90-х и 2000-х годах. В неспокойных 90-х Александр Глебович был ведущим актуальных социально-политических программ и передач на канале ОРТ. В 1995 году написал книгу о событиях и фактах в современной политике под названием «Поле нечисти». В 2000 году к выходу готовилась аналитическая авторская программа «Невзоров», но в связи со сменой руководства гостелевидения и переформатированием политического направления канала передача так и не вышла в эфир.
В начале нулевых Александр Глебович перешел работать на Первый канал и стал советником Константина Эрнста. С 2006 по 2010 годы был автором новостных колонок в популярных еженедельных журналах. В начале 2010 года Александр Невзоров выпустил в сеть передачу «Уроки атеизма». Она состояла из коротких 10-минутных выпусков. Такой формат импонировал самому автору с его краткостью и ёмкостью подачи информации.
В 2011 году Александр Невзоров стал одним из доверенных лиц президента. Его критический взгляд на политические события в стране не мешал Невзорову оставаться в этом статусе несколько лет. В 2016-2018 г. он работал ведущим на независимых телеканалах, был постоянным гостем политических программ. Летом 2020 года Александр Невзоров запустил авторский канал на «Ютубе» под названием «Наповал».
Параллельно с общественно-политической и журналистской деятельностью Невзоров увлекался иппологией (наукой о лошадях). О его любви к этим благородным животным стало известно всем в самом начале карьеры на телевидении. Невзоров снимал фильмы об использовании лошадей людьми в разные исторические эпохи, о роли этого животного в жизни человека, выпускал книги на тему иппологии, его статьи печатали зарубежные журналы. Также Александр Невзоров провел цикл передач о лошадях, которых держал лично.
Личная жизнь (супруги, дети, фото)
Александр Невзоров вступал в официальный брак трижды. С первой своей избранницей он познакомился в церковном хоре. Наталья Николаевна была певчей и научным сотрудником в Российской национальной библиотеке. Молодые люди быстро определили статус отношений, и в 1980 году Наталья вышла замуж за Александра Невзорова и взяла фамилию мужа. Брак просуществовал 9 лет и распался по причинам, которые Александр Невзоров комментировать отказывается. В этом браке у Невзорова родилась дочь Полина. Непростые отношения между супругами, сложившиеся в последние годы брака, были окончательно разорваны после развода. Невзоров никак не комментирует это, но поддерживает общение с бывшей женой и дочерью до сих пор.
Второй женой Александра Глебовича стала известная актриса советского и российского кино Александра Яковлева. Невзоров громко признавался Александре в любви, красиво ухаживал. Об их романе знали все, но сами отношения супругов долго были покрыты тайной и противоречивой информацией.
Актриса в своих интервью часто уходила от ответа на вопрос о браке с Невзоровым. На одной из передач она назвала этот союз «приключением и форменным хулиганством». Сам же Невзоров в одном из интервью заявил, что брак был фиктивным, но причины этой «игры на публику» он не уточнял. Брак был зарегистрирован и распался в 1990 году, не просуществовав и года. Отношения между бывшими супругами остались дружескими. Александр Невзоров выразил глубокие соболезнования в связи с недавней смертью Яковлевой.
Третий брак Александра Невзорова был официально зарегистрирован в 1992 году с Лидией Алексеевной, художницей и иппологом. Юная художница влюбилась в Александра Глебовича в 18-летнем возрасте. Невзоров ответил ей взаимностью, но долго испытывал будущую жену «на прочность» своими частыми отъездами, ненормированным рабочим графиком, единоличным участием в общественных мероприятиях. Но все же семья сложилась. Лидия младше Невзорова на 15 лет, но несмотря на это, супруги вместе до сих пор. В 2007 году у Александра и Лидии Невзоровых родился сын, названный в честь отца. С появлением ребенка Лидия Алексеевна отказалась от своих увлечений и карьеры и посвятила жизнь семье. Супруга стала надежной опорой и поддержкой, она во всем поддерживает Александра Глебовича, разделяет его мнение.
Александр Невзоров — последние новости
Из-за специфической журналистской работы и неординарного мнения Невзоров не раз подвергался нареканиям со стороны государственной власти. Он не остался в стороне от событий в Украине и еженедельно освещал их в своих передачах, при этом новости брал из украинских СМИ, однако российская сторона считает эти источники недостоверными.
В марте 2022 года Следственный комитет РФ объявляет о возбуждении уголовного дела против Александра Глебовича Невзорова. Журналиста обвиняют в распространении ложной информации о действиях Российской Армии. Кроме уголовного дела, считается, что Невзорова объявили в розыск. Официального заявления об этом не было, но в СМИ появилась информация, что российские правоохранительные органы делают все возможное, чтобы установить местонахождение Невзорова А. Г.
В ответ на это супруга Александра Глебовича заявляет, что Невзоров находится в Израиле в гастрольной поездке, и это не секрет. Выступления были анонсированы два года назад, успели продать все билеты, но в связи с пандемией Александр Невзоров никак не мог выступить перед израильтянами. Сейчас, когда ограничения были сняты, он сумел осуществить отложенную поездку. По заявлению Лидии Алексеевны, эмигрировать семья Невзорова не планирует.
В конце марта доступ к сайту Александра Невзорова был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Остальные ресурсы на «Ютубе» доступны зрителю, последняя передача датирована 30 марта 2022 года.
По материалам: Клео