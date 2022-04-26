Александр Невзоров - биография личная жизнь: национальность, жена, дети, карьера, последние новости (фото)

Биография, личная жизнь Александра Невзорова

Детство и юность, национальность

Карьера и деятельность

Личная жизнь (супруги, дети, фото)

Александр Невзоров — последние новости

Александр Глебович Невзоров — почти легендарная личность в России. Насыщенная событиями жизнь, богатая яркими фактами и неожиданными поворотами биография, резкая смена деятельности постоянно подогревают интерес общества к персоне Невзорова.Александр Глебович — журналист, сценарист, писатель, телеведущий. Он был певчим в церковном хоре и участником боевых действий, активистом протестных движений и доверенным лицом президента, депутатом и лицом с откровенно анархическими взглядами. Невзоров стал автором интересных передач, освещал острые события и важные проблемы в обществе.Его резкое мнение, специфическая манера подачи информации поражают аудиторию. Возможно, поэтому его канал на «Ютубе», который стал чрезвычайно популярен в последние годы, называется «Наповал».С самого начала своей карьеры Невзоров заявил о себе как о цинике и человеке, для которого «нет ничего святого». Неординарность, прямота и аргументированность мнений этого человека притягивают как магнит. Невзорова можно любить или ненавидеть, но остаться к нему равнодушным редко кому удается. О личном сам журналист рассказывает крайне неохотно, об этой стороне жизни Невзорова известно немного основных фактов. Но свою биографию в целом Александр Глебович осветил неоднократно и достаточно подробно.Дата рождения Александра Невзорова — 3 августа 1958 года. Место рождения — Ленинград. Дед Невзорова был генералом Министерства госбезопасности СССР. Сам Александр говорит, что был близок с дедушкой и даже участвовал в его работе. Будучи подростком, он посещал с генеральским адъютантом конспиративные квартиры.Как говорит журналист, отца своего он никогда не видел. Александр Глебович носит фамилию мамы. Галина Невзорова была журналистом в популярной советской газете «Смена». Она была наполовину еврейкой, судя по девичьей фамилии, поэтому можно говорить о какой-то доле еврейской крови и у Александра.Все детство и юность Невзоров жил с матерью и дедушкой в Ленинграде. Там же в 1975 закончил среднюю школу с французским уклоном. В ряды советской армии Невзоров служить не пошел. Он был участником популярного движения хиппи и, очевидно, считал себя пацифистом. В 1979 году Невзоров ради забавы стал певчим в церковном хоре. Неожиданно занятие ему понравилось, и он поступил учиться в духовную семинарию. Но закончить обучение не удалось: Невзоров был отчислен из семинарии на 4-м курсе и восстанавливаться не стал. Сам Невзоров утверждает, что покинул семинарию самостоятельно из-за процветающей в обществе церковников нетрадиционной ориентации.Александр Глебович в юные годы сменил множество специальностей. Работал он и санитаром в психиатрической клинике, и каскадёром, и объездчиком лошадей в колхозе. Позже он выбрал карьеру журналиста и в конце 80-х годов стал известным человеком. Его передача «600 секунд» была невероятно популярной. Невзоров вытаскивал на суд людской острые факты и освещал их в свойственной одному ему прямолинейной манере.Однажды анонимный источник предложил Невзорову информацию, компрометирующую одного из чиновников. Журналист пришел на встречу, но вместо компромата получил пулю в грудь из боевого пистолета. Александр был тяжело ранен, но, к счастью, пуля прошла вскользь и не задела жизненно важных органов. Преступник, совершивший покушение, до сих пор не найден.После распада Советского Союза Невзоров работал в редакции газеты «День», стал участником Общества национального спасения и членом политической организации «Русская Дума». Непосредственное участие Александра Невзорова в военных конфликтах в качестве журналиста позволяло ему делать репортажи с места событий и получать актуальные материалы для кино.С 1991 года и вплоть до окончания локальных войн с участием России Невзоров создал несколько фильмов. Первый его проект «Наши» посвящен действиям российской армии в горячих точках. Позднее появились два остросюжетных фильма, посвященных тематике боевых действий в Чечне. Его документальный фильм «Ад» был показан по первому каналу и вызвал шквал негативной критики от либералов. Художественный фильм «Чистилище» не допустили к показу по телевидению из-за множества сцен насилия. Невзоров отказался редактировать ленту под цензуру, она вышла в частном прокате на видеокассетах.Александр Невзоров вел активную журналистскую деятельность и находился в гуще событий. В политической сфере жизни избирался депутатом Государственной думы дважды, в начале 90-х и 2000-х годах. В неспокойных 90-х Александр Глебович был ведущим актуальных социально-политических программ и передач на канале ОРТ. В 1995 году написал книгу о событиях и фактах в современной политике под названием «Поле нечисти». В 2000 году к выходу готовилась аналитическая авторская программа «Невзоров», но в связи со сменой руководства гостелевидения и переформатированием политического направления канала передача так и не вышла в эфир.В начале нулевых Александр Глебович перешел работать на Первый канал и стал советником Константина Эрнста. С 2006 по 2010 годы был автором новостных колонок в популярных еженедельных журналах. В начале 2010 года Александр Невзоров выпустил в сеть передачу «Уроки атеизма». Она состояла из коротких 10-минутных выпусков. Такой формат импонировал самому автору с его краткостью и ёмкостью подачи информации.В 2011 году Александр Невзоров стал одним из доверенных лиц президента. Его критический взгляд на политические события в стране не мешал Невзорову оставаться в этом статусе несколько лет. В 2016-2018 г. он работал ведущим на независимых телеканалах, был постоянным гостем политических программ. Летом 2020 года Александр Невзоров запустил авторский канал на «Ютубе» под названием «Наповал».Параллельно с общественно-политической и журналистской деятельностью Невзоров увлекался иппологией (наукой о лошадях). О его любви к этим благородным животным стало известно всем в самом начале карьеры на телевидении. Невзоров снимал фильмы об использовании лошадей людьми в разные исторические эпохи, о роли этого животного в жизни человека, выпускал книги на тему иппологии, его статьи печатали зарубежные журналы. Также Александр Невзоров провел цикл передач о лошадях, которых держал лично.Александр Невзоров вступал в официальный брак трижды. С первой своей избранницей он познакомился в церковном хоре. Наталья Николаевна была певчей и научным сотрудником в Российской национальной библиотеке. Молодые люди быстро определили статус отношений, и в 1980 году Наталья вышла замуж за Александра Невзорова и взяла фамилию мужа. Брак просуществовал 9 лет и распался по причинам, которые Александр Невзоров комментировать отказывается. В этом браке у Невзорова родилась дочь Полина. Непростые отношения между супругами, сложившиеся в последние годы брака, были окончательно разорваны после развода. Невзоров никак не комментирует это, но поддерживает общение с бывшей женой и дочерью до сих пор.Второй женой Александра Глебовича стала известная актриса советского и российского кино Александра Яковлева. Невзоров громко признавался Александре в любви, красиво ухаживал. Об их романе знали все, но сами отношения супругов долго были покрыты тайной и противоречивой информацией.Актриса в своих интервью часто уходила от ответа на вопрос о браке с Невзоровым. На одной из передач она назвала этот союз «приключением и форменным хулиганством». Сам же Невзоров в одном из интервью заявил, что брак был фиктивным, но причины этой «игры на публику» он не уточнял. Брак был зарегистрирован и распался в 1990 году, не просуществовав и года. Отношения между бывшими супругами остались дружескими. Александр Невзоров выразил глубокие соболезнования в связи с недавней смертью Яковлевой.Третий брак Александра Невзорова был официально зарегистрирован в 1992 году с Лидией Алексеевной, художницей и иппологом. Юная художница влюбилась в Александра Глебовича в 18-летнем возрасте. Невзоров ответил ей взаимностью, но долго испытывал будущую жену «на прочность» своими частыми отъездами, ненормированным рабочим графиком, единоличным участием в общественных мероприятиях. Но все же семья сложилась. Лидия младше Невзорова на 15 лет, но несмотря на это, супруги вместе до сих пор. В 2007 году у Александра и Лидии Невзоровых родился сын, названный в честь отца. С появлением ребенка Лидия Алексеевна отказалась от своих увлечений и карьеры и посвятила жизнь семье. Супруга стала надежной опорой и поддержкой, она во всем поддерживает Александра Глебовича, разделяет его мнение.Из-за специфической журналистской работы и неординарного мнения Невзоров не раз подвергался нареканиям со стороны государственной власти. Он не остался в стороне от событий в Украине и еженедельно освещал их в своих передачах, при этом новости брал из украинских СМИ, однако российская сторона считает эти источники недостоверными.В марте 2022 года Следственный комитет РФ объявляет о возбуждении уголовного дела против Александра Глебовича Невзорова. Журналиста обвиняют в распространении ложной информации о действиях Российской Армии. Кроме уголовного дела, считается, что Невзорова объявили в розыск. Официального заявления об этом не было, но в СМИ появилась информация, что российские правоохранительные органы делают все возможное, чтобы установить местонахождение Невзорова А. Г.В ответ на это супруга Александра Глебовича заявляет, что Невзоров находится в Израиле в гастрольной поездке, и это не секрет. Выступления были анонсированы два года назад, успели продать все билеты, но в связи с пандемией Александр Невзоров никак не мог выступить перед израильтянами. Сейчас, когда ограничения были сняты, он сумел осуществить отложенную поездку. По заявлению Лидии Алексеевны, эмигрировать семья Невзорова не планирует.В конце марта доступ к сайту Александра Невзорова был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Остальные ресурсы на «Ютубе» доступны зрителю, последняя передача датирована 30 марта 2022 года.