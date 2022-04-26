Алина Кабаева появилась на своем фестивале гимнастики в платье с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрала ярко-розовое шелковое платье для выступления на фестивале художественной гимнастики «Алина». Алина Кабаева нечасто радует поклонников выходом в свет. Олимпийская чемпионка много работает, а все последние недели была занята подготовкой своего традиционного фестиваля художественной гимнастики «Алина». На днях появились новые фотографии с прославленной гимнасткой. На одном из снимков она предстала в розовом шелковом платье цвета фуксии. Алина Кабаева несколько лет проводит свой фестиваль гимнастики имени себя. Свой фестиваль спортсменка придумала еще в 2009 году. С тех пор масштабный проект реализуется ежегодно, собирая на площадке сотни юных гимнасток не только из России, но и других стран.Алина Кабаева с участницами фестиваля Каждый год у фестиваля определенная тематика. На этот раз событие посвящено победе советского народа в Великой Отечественной войне.В празднике приняли участие и легенды гимнастики. Так, свое мастерство продемонстрировали четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, сестры Дина и Арина Аверины, а в зале сидела легендарная Ирина Винер и с восхищением смотрела на происходящее на сцене.Алина Кабаева и Татьяна Варенчук Конечно, все внимание зрителей захватила главная звезда мероприятия. Кабаева поздравила гостей и участников. Она появилась в платье с эффектным декольте, ослепив мир своей красотой. Наряд выполнен из шелка и украшен цветочным принтом. Женственный образ Кабаева завершила желтыми лодочками на шпильке, а в качестве аксессуара выбрала лаконичные серьги с крупным жемчугом.Алина Кабаева. Кадр видео «Я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на праздник. Наш международный фестиваль по художественной гимнастике посвящен подвигу победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это событие, которое не уходит в прошлое, оно остается с нами, потому что эта великая победа утвердила наше право на жизнь. Плох тот народ, который не помнит эту историю, а мы помним. Помним и гордимся подвигом нашего большого многонационального народа», - произнесла красавица со сцены.