Анастасия Стоцкая показала детей похожих на Филиппа Киркорова

Певица Анастасия Стоцкая поделилась совместным фото с детьми. Бывшая фаворитка Филиппа Киркорова, певица Анастасия Стоцкая вывела в свет детей. 10-летний сын Саша и 4-летняя дочка Вера вместе с мамой прогулялись на свежем воздухе, а затем появились в театре, где работает артистка.Анастасия Стоцкая с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Дети Стоцкой, в отцовстве которых давно подозревают Филиппа Киркорова, очень подросли. Сын и вовсе скоро догонит ростом свою маму. Многие считают, что он растет настоящей копией знаменитого певца — такой же черноглазый и с пышной шевелюрой. Дочка Вера тоже не отстает. Сама Стоцкая не раз опровергала, что родила детей от Киркорова. Отцом ребятишек является ее бывший муж Сергей Абгарян. Они познакомились в Арабских Эмиратах и поженились. Но в 2019 году брак распался. Сейчас певица счастлива в отношениях с коллегой по сцене Александром Казьминым.