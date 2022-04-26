Анита Цой рассказала об ужасах омолаживающей пластики

Певица Анита Цой решилась на ужасную процедуру. Артистка уверяет, что до сих пор не сделала ни одной пластической операции. Певица уверяет, что избегает опасных хирургических вмешательств, после которых часто начинаются осложнения. К тому же от любых надрезов на коже остаются заметные шрамы, что для артиста создает определенные проблемы в работе. Впрочем, Цой понимает, что рано или поздно столкнется с острой необходимостью подтяжки лица. Всё-таки в феврале она разменяла шестой десяток, а законы гравитации никто не отменял. Анита решила, что воспользуется разработкой корейских пластических хирургов.Анита Цой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Певица рассказала о волшебном методе, который омолодит её минимум на десять лет. Цой радуется, что не будет испытывать боли во время уникальной процедуры. «Вокруг всего лица тебя обкалывают специальной машинкой, словно бы ручной швейной. При этом ты ничего не чувствуешь, потому что спишь в это время под наркозом. Тебе под кожу закачивают специальную вытяжку из лососевой икры, которая очень хорошо омолаживает. Ты встаешь, и сразу минус десять лет», — рассказала Анита Dni.ru. По словам певицы, такой способ омоложения набирает популярность и в России, но тут для заметного результата нужно провести несколько процедур. Помимо этого, за границей Цой потратит на омоложение меньше денег.