Целебные и магические свойства галеги лекарственной и сферы её применения

Вадим Карасев

Галега — растение, которое широко используется в медицине. У него широкий спектр полезных свойств, а также мощная энергетика, которая будет полезной для магических ритуалов.

Существует цело множество полезных трав, которые растут практически повсеместно. Речь идет , к примеру, о крапиве, полыни, подорожнике. Галега — это уникальное растение, которое придется вырастить самостоятельно, либо купить готовое сырье в аптеке. Также оно отличается от привычных нам вездесущих растений своей пользой для почвы.

Целебные свойства галеги

Для начала стоит отметить, что галега, именуемая также в простонародье козлятником, может быть выращена вами самостоятельно. Стоит отметить, что это многолетнее растение, поэтому его можно выращивать прямо у себя дома на подоконнике. Оно имеет достаточно привлекательный вид, поэтому с легкостью украсит домашнее убранство.

У самостоятельного выращивания козлятника есть свои особые плюсы, которых нет у большинства других трав. Во-первых, там, где растет данное растение, останавливается процесс эрозии почвы. Второй плюс засеивания грунта галегой — восстановление плодоносности грунта. Если земля истощена, стоит дать ей отдохнуть, вырастив на ней галегу. Сначала нужно дождаться всходов, скосить траву, но больше ее не трогать до следующего года. Это на следующий год нужно будет хорошенько перекопать это место. Вы заметите, как земля станет чуть темнее. Это хороший признак.

Если вы будете не только удобрять почву этим растением, но еще и заготавливать его для использования в лечебных целях, то вам понадобится срезать его верхнюю часть — примерно 15-20 сантиметров — стебли, цветы, листья. После сушки сырье хранится не более года.

В составе галеги есть пеганин, лютеолин, сапонины, горечи, дубильные вещества, галутеолин, витамин С, кверцетин, рутин, каротин, фенолкарбоновые кислоты. Абсолютно все части растения содержат токсичные компоненты, поэтому с ним стоит быть осторожнее.

Что касается целебных свойств этой травы, то в древности галегу использовали для лечения чумы. Много веков назад было выяснено опытным путем, что козлятник улучшает приток молока у кормящих женщин. Также растение улучшает пищеварение. Назвали козлятник галегой не случайно, ведь в нем есть галегин — вещество, снижающее уровень сахара в крови. Из-за этого его могут прописать при ранних стадиях диабета. Старайтесь сначала консультироваться с врачами перед приемом галеги, так как при неправильной дозировке растение может нести большой вред.

Полезные свойства галегы не ограничиваются этим. Растение помогает бороться с паразитами, поскольку его состав губителен для них. Также козлятник лекарственный повышает иммунитет, улучшает эластичность сосудов и снижает уровень холестерина в крови, ускоряет метаболизм. Свежим соком галеги можно обрабатывать раны и ожоги, дабы защитить поврежденные места от инфекций.

Магические свойства галеги

Галегу преимущественно используют в ритуалах на здоровье и удачу. Считается, что если носить с собой листья галеги, то это сохранит вас от проблем, неудач и поможет уберечь себя от встреч с неприятными людьми.

Целебная сила этого растения ощущается даже без приема внутрь. Если у вас дома растет галега, это очень благотворно скажется на вашей удаче, настроении. Наличие растения в доме крайне благотворно сказывается на энергетических потоках, ускоряя энергообмен. Оно также защитит вас от неприятностей, ссор и скандалов, прогонит любое зло.

Галека также улучшает красноречие, поэтому очень полезно носить с собой сушеные стебельки с цветами тем, кто много общается по работе или собирается на свидание.

Отвар корня галеги можно добавлять в воду во время мытья полов. Это поможет прогнать негативную энергию, успокоить домового, избавиться от болезней. Чтобы отпугнуть зло также можно выкопать корень растения, измельчить его, положить в мешочек и спрятать рядом с входной дверью.