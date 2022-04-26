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Дана Борисова хочет отправить дочь к пластическому хирургу

Дана Борисова хочет отправить дочь к пластическому хирургу
Ведущая Дана Борисова хочет изменить внешность дочери Полины. Телеведущая не стесняется подробно рассказывать и показывать публике результаты своих пластических операций. Совсем недавно она сделала липосакцию, а затем решилась на липомоделирования, от которого её тело из-за кровоподтеков превратилось в сплошное синее пятно. До этого Борисова увеличивала грудь, делала подтяжки лица, меняла форму губ и разрез глаз. Наверное, проще перечислить, какую часть своего тела Дана пока что не переделала.
Дана Борисова с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Оказалось, что дочка ведущей Полина вдохновилась маминым примером и тоже мечтает об операции. Она, как и любой подросток, комплексует из-за своей внешности. Борисова же считает, что внешность её дочки действительно несовершенна и советует внести изменения. Впрочем, пока Полине не исполнится 18 лет ни один хирург не согласится её оперировать. «Нос у нее все-таки в папу довольно-таки крупный, картошкой. Я ей говорю: «Полиночка, в 18 лет все подправим!» Стоит отметить, что в прошлом у Полины были проблемы, которые ей пришлось решать в психиатрической клинике. Дочь Борисовой изрезала себе руки и ноги, от чего на её теле осталось огромное количество шрамов. Преодолеть зависимость от селфхарминга ей помогла учеба за границей. Правда, отношения Полины с матерью по-прежнему остаются сложными.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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