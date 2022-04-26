Дана Борисова перевезла наркотики в бюстгальтере

45-летняя ведущая Дана Борисова поделилась страшной историей. Телеведущая уже пять лет не употребляет наркотики. Она публично поблагодарила за это всех, кто заставил ее пройти реабилитацию. Звезда передачи «Армейский магазин» рассказала, что о важной дате ей напомнила 14-летняя дочь Полина. История выздоровления Даны началась 26 апреля 2017 года. «Я сама забыла, что отмечаю юбилей – пять лет моей трезвости», — заявила Борисова. Участницу шоу «Форт Боярд» обманным путем отправили на реабилитацию ее мама Екатерина Ивановна, а также коллега Андрей Малахов. Дана думала, что летит в Таиланд на съемки нового проекта и провезла с собой запрещенные вещества. «Пять лет назад в этот день я улетела на Самуи с двумя пакетиками порошка в лифчике, хотя в Таиланде за такое сразу смертная казнь», — разоткровенничалась телеведущая.Дана Борисова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Борисова разозлилась, узнав, зачем ее на самом деле привезли на Самуи. Однако в реабилитационном центре она осознала, что страдает от наркотической зависимости, и начала путь к трезвости. Сейчас звезда ток-шоу благодарна всем, кто заставил ее заняться своим здоровьем. «Андрей, спасибо тебе за всё! Столько доброты и поддержки я, пожалуй, не получала ни от кого. Мама, то, что ты сделала для меня – бесценно! Мы прошли путь от ненависти до абсолютного понимания», — обратилась телезвезда к Малахову и Екатерине Ивановне. Сегодня дочь Даны устроила для нее сюрприз. Утром Борисова обнаружила на столе букет розовых роз, забавную пижаму, кольцо и записку. Полина трогательно обратилась к матери в этот важный для нее день. «Поздравляю с нашим совместным праздником и началом твоей новой жизни. Всего пять лет прошло, а столько всего произошло. Хочу сказать, что ты потрясающая мама, мой идеал и самый родной человек. Каждый новый день даешь мне радость и стимул жить. Спасибо за всё: от моего рождения до сегодняшнего дня», — написала школьница.