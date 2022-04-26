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Дизайнер Беа Вальдес стала главным редактором нового Vogue Philippines

Дизайнер Беа Вальдес стала главным редактором нового Vogue Philippines

Журнал Vogue Philippines, который должен запуститься в сентябре этого года, обрел главного редактора — им стала Беа Вальдес. В отличие от других главных редакторов международных изданий Vogue, у Вальдес нет редакторского опыта или опыта работы стилистом. Она является дизайнером бренда аксессуаров, который поддерживает местные ремесленные традиции и продвигает осознанный подход к моде. В своей мастерской Вальдес выпускает украшения и сумки с вышивками, ее работы ранее уже упоминались в Vogue, Harper's Bazaar, The New York Times, CNN, Financial Times и Time.

Назначение Вальдес у себя в телеграм-канале уже прокомментировала Ксения Соловьева, бывший редактор российского Vogue (напомним, что Condé Nast отозвал все лицензии и прекратил выпуск своих журналов в России).

Сразу признаюсь, инсайда у меня нет. То, что привлекает внимание на поверхности: назначили человека без редакционного опыта (вспоминаю красотку принцессу Дину Абдулазиз, которую поставили на арабский Vogue, а потом не знали, как обуздать). Но с "Вогом" всегда непросто, должна быть совокупность факторов: местный бэкграунд, но вовлеченность в международную жизнь, а еще язык, связи, системность, стиль, внешность. Иногда редакционный опыт, заточенный на другие стандарты, играет в минус. Короче, будем наблюдать. По-человечески интересно, кстати, как дизайнер/главред преодолеет явный конфликт интересов двух своих работ,

— написала Соловьева.

Директором моды в новом издании назначена Пэм Киньонес, которая долго работала стилистом, а потом запустила школу стилистов Qurator Studio и магазин аренды дизайнерских нарядов Vestido.

Для Condé Nast запуск Vogue Philippines — это новый шаг в освоении региона Юго-Восточной Азии: с 2013 года Vogue выходит в Таиланде, а с 2020 года — в Сингапуре.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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