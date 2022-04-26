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Дмитрий Шепелев решился на смену имиджа

Дмитрий Шепелев решился на смену имиджа
39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев изменил цвет волос и показал результат преображения. Дмитрий Шепелев побывал сегодня в салоне красоты. Шоумен решил полностью довериться своему мастеру, который и выбрал ему новый цвет волос на свой вкус. Судя по всему, Шепелеву понравилось его бьюти-преображение. Дмитрий предстал с новой молодежной прической. Стилист покрасил темные волосы телеведущего в тотал-блонд. Шепелев показал результат поклонникам. С помощью зеркала артист продемонстрировал себя в разных ракурсах.
                                          Дмитрий Шепелев «Как вам новый цвет? Кстати, я вообще не выбирал. Просто сказал Егору Рябчику: "Сделай, что захочешь". Вот он и сделал. Мне нравится!» — признался Дмитрий. Поклонники шоумена одобрили его преображение. Фанаты отметили, что Шепелев помолодел и  посвежел. «Дмитрий, а вам идет», «Дима, ты лет на десять помолодел», «Дима, красавчик, так держать», «Выглядишь как студент», «Теперь твой возраст только борода выдает», «Светлая голова — светлые мысли», «Дмитрий, покрасьте бороду в светлый, совсем юном станете», — посоветовали фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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