Дмитрий Шепелев решился на смену имиджа

39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев изменил цвет волос и показал результат преображения. Дмитрий Шепелев побывал сегодня в салоне красоты. Шоумен решил полностью довериться своему мастеру, который и выбрал ему новый цвет волос на свой вкус. Судя по всему, Шепелеву понравилось его бьюти-преображение. Дмитрий предстал с новой молодежной прической. Стилист покрасил темные волосы телеведущего в тотал-блонд. Шепелев показал результат поклонникам. С помощью зеркала артист продемонстрировал себя в разных ракурсах.Дмитрий Шепелев «Как вам новый цвет? Кстати, я вообще не выбирал. Просто сказал Егору Рябчику: "Сделай, что захочешь". Вот он и сделал. Мне нравится!» — признался Дмитрий. Поклонники шоумена одобрили его преображение. Фанаты отметили, что Шепелев помолодел и посвежел. «Дмитрий, а вам идет», «Дима, ты лет на десять помолодел», «Дима, красавчик, так держать», «Выглядишь как студент», «Теперь твой возраст только борода выдает», «Светлая голова — светлые мысли», «Дмитрий, покрасьте бороду в светлый, совсем юном станете», — посоветовали фолловеры.