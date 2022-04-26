Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дочь фермера и бизнес-леди: разбираем новые модные перевоплощения Блейк Лайвли

Дочь фермера и бизнес-леди: разбираем новые модные перевоплощения Блейк Лайвли

Дочь фермера и бизнес-леди: разбираем новые модные перевоплощения Блейк Лайвли

Обычно Блейк Лайвли не очень часто появляется на публике, но на этой неделе актриса оказалась в центре внимания и лишь за несколько суток сменила совершенно разные образы, которые теперь обсуждают в сети.


Блейк Лайвли с Джиджи Хадид и гостями вечеринки

Не успели утихнуть разговоры о ее пурпурном мини-платье Sergio Hudson на вечеринке в честь 27-летия Джиджи Хадид (этот образ мы уже подробно разбирали), как Блейк снова оказалась в модной хронике — на этот раз благодаря ярко-оранжевому костюму Sergio Hudson, в котором Лайвли прогулялась в Нью-Йорке вчера днем.

Образ модной бизнес-леди актриса дополнила сумкой Louis Vuitton и туфлями с шипами Christian Louboutin. Примеру Блейк можно следовать смело — оранжевый сейчас в тренде, а яркие оттенки всегда помогут сделать базовый городской образ интересным.


Блейк Лайвли

Впрочем, и неформальным стилем Лайвли владеет отлично, что она и доказала пару дней назад. В инстаграме* актриса опубликовала фото, на котором она позирует на фоне загородного пейзажа в джинсовом комбинезоне Reformation и белой майке-алкоголичке. Впрочем, и к такому "фермерскому" образу актриса подобрала люксовые аксессуары: сапоги Hermes и сумку Chanel. Завершающим штрихом стали яркие украшения: колье и крупные серьги с разноцветными камнями Brent Neale.


Блейк Лайвли

* Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

Какой образ идет Блейк Лайвли больше?


Мини-платье Sergio HudsonОранжевый костюм Sergio HudsonДжинсовый комбинезон Reformation
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Дана Борисова хочет отправить дочь к пластическому хирургу
Дана Борисова хочет отправить дочь к пластическому хирургу
Павел Деревянко рассказал о своей свадьбе
Павел Деревянко рассказал о своей свадьбе
Евгений Понасенков - биография и личная жизнь: национальность, родители, семья, рост, фото
Евгений Понасенков - биография и личная жизнь: национальность,
Александр Невзоров - биография личная жизнь: национальность, жена, дети, карьера, последние новости (фото)
Александр Невзоров - биография личная жизнь: национальность, жена,
530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая
530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая
Слух: This War of Mine Final Cut станет частью Game Pass на релизе
Слух: This War of Mine Final Cut станет частью Game Pass на релизе
Дочь фермера и бизнес-леди: разбираем новые модные перевоплощения Блейк Лайвли
Дочь фермера и бизнес-леди: разбираем новые модные перевоплощения
Xbox Series X | S на этой неделе потеряют одно из преимуществ перед Playstation 5
Xbox Series X | S на этой неделе потеряют одно из преимуществ перед
Официально: дату релиза MX vs. ATV Legends перенесли на июнь
Официально: дату релиза MX vs. ATV Legends перенесли на июнь
Дизайнер Беа Вальдес стала главным редактором нового Vogue Philippines
Дизайнер Беа Вальдес стала главным редактором нового Vogue Philippines
Ксения Бородина призналась, что теперь видит мужчин насквозь
Ксения Бородина призналась, что теперь видит мужчин насквозь
Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней

Топ на сегодня

Ксения Собчак уверена, что Максим Галкин сжигает мосты с Россией
Ксения Собчак уверена, что Максим Галкин сжигает мосты с Россией
Xbox готовит новые покупки студий/издательств — команда ищет специалиста
Xbox готовит новые покупки студий/издательств — команда ищет
Владимир Соловьев высказался о покушении на него
Владимир Соловьев высказался о покушении на него
В Forza Horizon 5 появятся эти 9 новых автомобилей в рамках Series 7
В Forza Horizon 5 появятся эти 9 новых автомобилей в рамках Series 7
Оксана Акиньшина отдала детей бывшему мужу
Оксана Акиньшина отдала детей бывшему мужу

Еще по теме

Беременная Блейк Лайвли игнорирует советы врачей (фото)
Блейк Лайвли удивлена, что ее дочь матерится (видео)
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отпраздновали день рождения дочери в Диснейленде
В перерывах между работой: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на романтической прогулке по Нью-Йорку