Дочь фермера и бизнес-леди: разбираем новые модные перевоплощения Блейк Лайвли

Вадим Карасев

Обычно Блейк Лайвли не очень часто появляется на публике, но на этой неделе актриса оказалась в центре внимания и лишь за несколько суток сменила совершенно разные образы, которые теперь обсуждают в сети.





Блейк Лайвли с Джиджи Хадид и гостями вечеринки

Не успели утихнуть разговоры о ее пурпурном мини-платье Sergio Hudson на вечеринке в честь 27-летия Джиджи Хадид (этот образ мы уже подробно разбирали), как Блейк снова оказалась в модной хронике — на этот раз благодаря ярко-оранжевому костюму Sergio Hudson, в котором Лайвли прогулялась в Нью-Йорке вчера днем.

Образ модной бизнес-леди актриса дополнила сумкой Louis Vuitton и туфлями с шипами Christian Louboutin. Примеру Блейк можно следовать смело — оранжевый сейчас в тренде, а яркие оттенки всегда помогут сделать базовый городской образ интересным.





Блейк Лайвли

Впрочем, и неформальным стилем Лайвли владеет отлично, что она и доказала пару дней назад. В инстаграме* актриса опубликовала фото, на котором она позирует на фоне загородного пейзажа в джинсовом комбинезоне Reformation и белой майке-алкоголичке. Впрочем, и к такому "фермерскому" образу актриса подобрала люксовые аксессуары: сапоги Hermes и сумку Chanel. Завершающим штрихом стали яркие украшения: колье и крупные серьги с разноцветными камнями Brent Neale.





Блейк Лайвли

* Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

Какой образ идет Блейк Лайвли больше?

Мини-платье Sergio HudsonОранжевый костюм Sergio HudsonДжинсовый комбинезон ReformationНадя Бесчетникова