Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Джиджи Хадид выпустила коллекцию купальников с подругой детства и посвятила ее своей дочери Хай

Джиджи Хадид выпустила коллекцию купальников с подругой детства и посвятила ее своей дочери Хай

Джиджи Хадид выпустила коллекцию купальников с подругой детства и посвятила ее своей дочери Хай

Модель Джиджи Хадид, которая недавно отметила свое 27-летие, представила новую модную коллаборацию — коллекцию купальников для бренда Frankies Bikinis. Новая линейка включает в себя милую дань уважения годовалой дочери модели Хай. Принт с изображением олененка с матерью должен как раз символизировать Хадид и ее первенца от бывшего бойфренда Зейна Малика.



Джиджи Хадид



Над коллекцией Джиджи работала с основательницей бренда Франческой Айелло, которая также является лучшей подругой детства модели. Вместе они снялись для лукбука, а автором фотосессии стала еще одна подруга детства — Алана О'Херлихи.

Вдохновением для этой коллекции стало время, которое Джиджи провела в своем семейном доме в Пенсильвании, и все воспоминания, связанные с тем местом, с друзьями и семьей,

— поделилась дизайнер.



Джиджи Хадид и Франческа Айелло


Тему детства и детей должны отражать оттенки желтого и нежно-голубого, использованные в коллекции, а также романтичные детали, такие как оборки.

Фрэнки и я были друзьями так долго! Еще до того как начались наши карьеры, мы подбадривали друг друга во всем и всегда,

— добавила Джиджи, рассказав, что в честь дружбы они добавили в коллекцию принт со своими инициалами.

Всего в коллекцию вошло 98 предметов размером от XS до XXL и по цене от 45 до 185 долларов. Первый дроп коллекции выйдет 11 мая, второй — 2 июня.







Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Все родители согласятся с этими уморительными комиксами о появлении первого ребенка Vs второго
Все родители согласятся с этими уморительными комиксами о появлении
18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков и случайно создали новый вид сумчатых собак
18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков и
Джиджи Хадид выпустила коллекцию купальников с подругой детства и посвятила ее своей дочери Хай
Джиджи Хадид выпустила коллекцию купальников с подругой детства и
Анастасия Стоцкая показала детей похожих на Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая показала детей похожих на Филиппа Киркорова
Оксану Акиньшину раскритиковали за то, что она отдала детей бывшему мужу
Оксану Акиньшину раскритиковали за то, что она отдала детей бывшему
Дана Борисова хочет отправить дочь к пластическому хирургу
Дана Борисова хочет отправить дочь к пластическому хирургу
Павел Деревянко рассказал о своей свадьбе
Павел Деревянко рассказал о своей свадьбе
Евгений Понасенков - биография и личная жизнь: национальность, родители, семья, рост, фото
Евгений Понасенков - биография и личная жизнь: национальность,
Александр Невзоров - биография личная жизнь: национальность, жена, дети, карьера, последние новости (фото)
Александр Невзоров - биография личная жизнь: национальность, жена,
530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая
530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая
Слух: This War of Mine Final Cut станет частью Game Pass на релизе
Слух: This War of Mine Final Cut станет частью Game Pass на релизе
Дочь фермера и бизнес-леди: разбираем новые модные перевоплощения Блейк Лайвли
Дочь фермера и бизнес-леди: разбираем новые модные перевоплощения

Топ на сегодня

Xbox готовит новые покупки студий/издательств — команда ищет специалиста
Xbox готовит новые покупки студий/издательств — команда ищет
Владимир Соловьев высказался о покушении на него
Владимир Соловьев высказался о покушении на него
В Forza Horizon 5 появятся эти 9 новых автомобилей в рамках Series 7
В Forza Horizon 5 появятся эти 9 новых автомобилей в рамках Series 7
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу в Вестминстерском
Activision Blizzard отчиталась о минувшем квартале: компания готовится к сделке с Microsoft
Activision Blizzard отчиталась о минувшем квартале: компания

Еще по теме

21-летняя Джиджи Хадид снялась голой в рекламе обуви (фото)
Джиджи Хадид трогательно поздравила Зейна Малика с днем рождения
Мать Зейна Малика просит его бросить Джиджи Хадид
После расставания Джиджи Хадид с Зейном Маликом ее мать Иоланда опубликовала в соцсети загадочный пост