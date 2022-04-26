Евгений Понасенков - биография и личная жизнь: национальность, родители, семья, рост, фото

Кто такой Евгений Понасенков

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Из всех известных личностей выделяется Евгений Понасенков, о его биографии и личной жизни не устают и говорить и писать. Что это за человек и почему вокруг его личности такой ажиотаж, рассказываем в нашей статье.Без всякого сомнения этот человек — неординарная личность. Среди тех, кто его знает и слушает, нет единого мнения, одни считают, что он гений, другие — нарцисс и фигляр. Между тем, деятельность Евгения Понасенкова многообразна, одно из его увлечений — это история войны 1812 года, им даже написана книга на эту тему. Что интересно, он назвал ее первым научным трудом в этой области, якобы ни один историк еще не писал правду об этом историческом периоде. Кроме этого, Евгений поет высоким мужским голосом (тенором). Специалисты считают, что он не лишен таланта.Следует отметить, что это актер, режиссер, продюсер, общественный деятель. В интернете о Понасенкове пишут, что он высокого роста (1 метр 90 см) что можно видеть на фото и видео. Он русский по национальности, а о его ориентации ходят разные слухи. Есть мнение о его принадлежности к ЛГБТ сообществу. В любом случае это интересная персона, о которой стоит узнать подробнее.Будущий "гений" родился в Москве во вполне интеллигентной семье, его мать — инженер, отец — военный врач. Произошло это событие 13 марта 1982 года. Родители оказали большое влияние на его личность, привили любовь к образованию и наукам. Только благодаря родителям он стал тем, кем мы знаем его сегодня. Школа, где он учился, была с английским уклоном, т.е. у мальчика была возможность в идеале изучить иностранный язык. В то время, когда другие дети стремились больше времени проводить на улице, бегать, играть и заводить друзей, Женя вел совершенно противоположный образ жизни. Его общение со сверстниками сводилось к тому, что он что-нибудь им с увлечением рассказывал, а те слушали, раскрыв рты. Это говорит о том, что уже в раннем детстве проявились его ораторские способности, даже родители удивлялись, но любили его слушать.В школьные годы мальчик заинтересовался Наполеоном, много читал, не вылезал из библиотек. По его словам, сохранилось множество документов и мемуаров, по которым складывается реальная картина той эпохи. Так и началось его главное увлечение в жизни.После окончания школы в 1999 году вопроса о том, где продолжить образование и какой факультет выбрать, не стояло. Конечно, он поступил на истфак Московского Университета, где получал только высокие баллы. Здесь он и сделал первые шаги в научной деятельности, Евгений выступает с докладами, принимает участие в конференциях. В 2003 году в еженедельнике "Коммерсант-власть" ведет историческую рубрику. Одновременно он стал развивать и свой вокальный талант — петь на сцене.Про себя Понасенков говорит, что сокурсники его недолюбливали за то, что он выделялся среди них. Его дипломная работа была посвящена Отечественной войне 1812 года, в ней он изложил всё, что исследовал в этой области и сделал свои выводы. Но защитить диплом он так и не смог, так как в назначенный день должен был выступать с концертом, а ректорат Университета отказался переносить дату защиты. Таким образом, отучившись пять лет, когда осталось сделать последние шаги к получению документа о высшем образовании, он так и не смог этого сделать.Настоящим хитом стала его книга "Правда о войне 1812 года", вышедшая в 2004 году. Она привлекла большое внимание к автору как к историческому исследователю и вызвала шумные дискуссии. В ней он отразил свое мнение, основанное на изученных им фактах. В частности, он говорит о том, что войну развязал не Наполеон, как принято считать, а Александр I. Знаменитый фельдмаршал Кутузов на самом деле был бездарным, что и привело к такому исходу войны. После этого у Понасенкова стали брать интервью и приглашать на телепередачи. Его обширные познания и харизма сыграли свою роль, он так провоцировал оппонентов, что рейтинги программ мгновенно взлетали до высокого уровня.После этого началась его активная деятельность в области науки и искусства, он написал множество философских, критических и публицистических статей на исторические темы, о кино и театре. В 2007 году вышла другая его книга под названием "Танго в одиночестве", где он высказывает философские мысли, рассказывает об известных людях со всеми подробностями. А в 2017 году был опубликован его скандально знаменитый труд "Первая научная история войны 1812 года". Чтобы книгу покупали, Понасенков широко ее рекламировал всеми возможными способами.В 2018 году он обвинил историка Олега Соколова в плагиате, между ними завязался конфликт, каждый старался очернить своего оппонента. Чем это все закончилось, известно из СМИ и телепередач. Соколова посадили за убийство своей сожительницы. Понасенков стал хипповать на этой теме: "Я вам говорил, что это за человек, только меня никто не слушал". На программе Малахова "Пусть говорят" он с пеной у рта доказывал свою точку зрения.Научной деятельности талантливому человеку оказалось мало, появилось еще одно увлечение — телевидение:В 2009 году на НТВ он стал ведущим передачи «Культпоход с Евгением Понасенковым».В 2013 году на телевизионном канале "Москва, Доверие" в авторской программе рассказывает о кинематографе.Затем на Питерском канале "Ваше общественное телевидение" становится соведущим цикла "Драматургия истории".Выступает на канале "Сарафан" (международный туристический)."Комсомольскую правду" Евгений тоже не обошел своим вниманием, на телеканале вел программу "Поэзия судьбы".Одновременно высказывает свое мнение на других теле- и радиоканалах, таких как "Радио Свобода" и "Дождь". А постановщики некоторых документальных фильмов обращались к нему как к эксперту в определенных вопросах.Следует отметить, что на телевидении Понасенков не остановился, он пошел дальше:Поставил спектакль с названием "Мой друг Гитлер" по пьесе Ю. Мисимы в Центре В. Мейерхольда.В театре "Школа драматических искусств" в его постановке "Линии неба" сыграла французская актриса Д. Каган и Ю. Бородавский, российский телеведущий.Программа классической музыки "Дома друзей Олимпиады" в 2005 году проходила под его руководством.В 2009 году на юбилейном вечере в Колонном зале Дома Союзов, организованным в честь семидесятилетия Е. Образцовой, выступил в качестве конферансье.В высших учебных заведениях Германии, Франции и России читал лекции и проводил мастер-классы по истории искусств, бельканто, актерскому мастерству.Был создателем программ: "Концерт эстетской поэзии", «Поэзия Шарля Бодлера», «Рембо и Верлен», где выступил как чтец.Снялся в фильмах: "Борис Годунов", "Назад в СССР", "Паутина-5", "По лезвию бритвы", также в арсенале его артистических работ есть ряд сериалов.Выезжал на гастроли со своими сольными программами, пел арии, неаполитанские песни, авторские песни Вертинского.О себе он говорит, что терпеть не может, когда его называют гением и вундеркиндом, он просто умный и образованный человек. Именно такие и нужны современному обществу.Большую популярность Евгению Понасенкову принес его канал на YouTube под говорящим названием "Канал здравого смысла". Там он периодически выступает, высказывает свое неординарное мнение на политические, исторические и общественно значимые темы. Его ролики набирают тысячные просмотры и лайки. Поклонники живо интересуются его атеистическими взглядами, Евгений довольно убедительно объясняет свою точку зрения на эту тему.На канале из его уст можно услышать критику на все события, которые происходят в стране, что находит отклик в сердцах и умах поклонников. На стримах Понасенков отвечает на вопросы только тех зрителей, которые высылают донаты в виде определенной суммы денег, это видно на экране.О личной жизни маэстро мало что известно, по каким-то только ему известным причинам он не любит распространяться на эту тему. Складывается впечатление, что Евгений холостяк. В его интервью можно услышать, что любовные отношения его не интересуют, главное, это личное развитие и карьера, чем он и занимается всю жизнь. Даже в годы студенчества он не встречался с девушками, уж очень был увлечен научной деятельностью. Некоторые замечают, что он никогда не появлялся на публике со своей избранницей и вполне вероятно, что предметом его страсти может являться мужчина. Интерес к этому вопросу подогрел политолог С. Белковский, сказав однажды, что Евгений имеет отношение к гей-сообществу.Понасенков комментировать слухи отказывается, но в интервью, которое он дал Лушникову, выступил в защиту людей, придерживающихся нетрадиционной ориентации, объясняя это тем, что за любовь нельзя осуждать, а сам он вполне может, прогуливаясь по улице, обратить внимание на красивого молодого человека и влюбиться. Главными людьми в жизни мужчины являются родители, о них он заботится и опекает.Не так давно Евгений Понасенков был включен Минюстом в список иноагентов, а по какой причине это произошло, историк недоумевает. Вероятно, сыграли роль его либеральные высказывания и критика в адрес властей. Сам он утверждает, что никаких денег из-за рубежа не получает и будет подавать в суд, хотя в благополучном его исходе сомневается. Понасенков говорит, что он русский человек, всегда на стороне закона и чтит Конституцию РФ. Упрекнуть его не в чем. Мало того, если бы к его мнению прислушивались, наша страна стала бы богатым и высокоразвитым государством. Тех знаменитых людей, которые покинули свою Родину в самый ответственный момент, он называет предателями.В заключении отметим, что несмотря ни на что, Евгений Понасенков смог завоевать умы и сердца многих людей, его биография и личная жизнь остаются в поле внимания как поклонников, так и врагов. Несомненно, маэстро обладает обаянием и харизмой, а его высказывания, такие как "Вы думали, я вас не переиграю?", "Не тявкай на маэстро!" стали буквально афоризмами.