Филипп Киркоров много лет не сможет гастролировать в Эстонии

Певец Филипп Киркоров оказался под санкциями властей Эстонии. Власти Эстонии выпустили сообщение, в котором запретили Филиппу Киркорову Полине Гагариной посещать их страну. МВД страны объяснило, почему пошло на такие действия. Теперь 54-летнему Филиппу Киркорову в течение пяти лет запрещено въезжать в страну. Об этом официально сообщают в МВД. «Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали действия России на Украине», — говорят сотрудники ведомства.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Адвокат Киркорова Александр Добровинский, долгие годы представляющий интересы артиста в судах, так прокомментировал это решение эстонских властей. «Запрет на въезд в Эстонию Полине Гагариной понятен — ее однофамилец первый полетел в космос, и американцам это обидно. Киркорову тоже понятно — у него в этом году юбилей — 55 лет, и он на юбилейном концерте будет исполнять песню «Zайка моя». А это уже криминал. Приблизительно так рассуждают эстонские власти, принимая решение о запрете на въезд звезд российской эстрады», — сказал знаменитый юрист. Отметим, что на прошлой неделе в правительстве Эстонии поднялся вопрос о запрете въезда в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддержали спецоперацию на Украине. Пока что полного списка нет, власти «бьют» точечно. По их словам, этот вопрос полностью находится в компетенции МВД и департамента полиции их страны. Добавим, что Летом 2021 года Украина включила Филиппа Киркоров в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.