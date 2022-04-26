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Генпрокуратура предложила ввести ответственность за нарушение закона о контроле

Генпрокуратура предложила ввести ответственность за нарушение закона о контроле

13:18  Автор: Анна Шушкина



Следует ввести административную ответственность должностных лиц за нарушение требований нового закона о государственном и муниципальном контроле. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за 2021 год

Как отметил генпрокурор, в число основных мер поддержки по-прежнему остается создание благоприятных условий для ведения бизнеса в стране. С июля прошлого года новым законом о государственном и муниципальном контроле установлены дополнительные механизмы соблюдения прав предпринимателей, напомнил он.


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По словам Краснова, уже можно говорить о заметных результатах в связи с действием закона.  «При согласовании проверок на текущий  год их количество сокращено на 19 процентов»,  — добавил он.

Он также подчеркнул, что прокуроры выявили порядка 800 незаконных проверок, в том числе, вопреки установленному мораторию, при этом виновные чиновники наказывались лишь в дисциплинарном порядке. По мнению генпрокурора, необходимо ввести административную ответственность должностных лиц за нарушение требований нового закона о контроле. «По нашей инициативе соответствующий законопроект подготовлен, и, надеюсь, он будет поддержан сенаторами», — заключил Краснов.



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По материалам: pnp.ru

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