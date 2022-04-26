Ямпольская: Нормы применения англицизмов в рекламе нужно ужесточить

15:29 Автор: Юлия Катенёва

Источник: ТАСС

Нормы применения англицизмов в рекламе нужно ужесточить. О разработке соответствующего законопроекта сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, передает ТАСС.

По ее словам, в центре Москвы вывесок на английском языке на 30-50 процентов больше, чем на русском. «Надо ужесточать нормы применения англицизмов в быту, в том числе в рекламе и вывесках», — заявила она, уточнив, что основные тезисы законопроекта уже разработаны.

В ближайшее время будем вносить на обсуждение фракции и партии, а потом уже всех заинтересованных ведомств, сообщила Ямпольская. По ее словам, важно, чтобы нас окружал родной язык и алфавит. Именно с ужесточения норм использования англицизмов в рекламе стоит начинать создание национально ориентированной среды, считает парламентарий.





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