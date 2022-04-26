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Ямпольская: Нормы применения англицизмов в рекламе нужно ужесточить

Ямпольская: Нормы применения англицизмов в рекламе нужно ужесточить

15:29  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



Нормы применения англицизмов в рекламе нужно ужесточить. О разработке соответствующего законопроекта сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, передает ТАСС.

По ее словам, в центре Москвы вывесок на английском языке на 30-50 процентов больше, чем на русском. «Надо ужесточать нормы применения англицизмов в быту, в том числе в рекламе и вывесках», — заявила она, уточнив, что основные тезисы законопроекта уже разработаны.

В ближайшее время будем вносить на обсуждение фракции и партии, а потом уже всех заинтересованных ведомств,  сообщила Ямпольская. По ее словам, важно, чтобы нас окружал родной язык и алфавит.  Именно с ужесточения норм использования англицизмов в рекламе стоит начинать создание национально ориентированной среды, считает парламентарий.


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#русский язык

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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