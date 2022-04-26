Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Бородина призналась, что теперь видит мужчин насквозь

Ксения Бородина призналась, что теперь видит мужчин насквозь
39-летняя ведущая Ксения Бородина набралась опыта. Телеведущая призналась, что с возрастом у нее поменялось отношение к мужчинам и браку. По словам телезвезды, сейчас она сразу видит все недостатки в потенциальных избранниках. Ведущая «Дома-2» пережила второй развод и теперь не торопится вновь становиться замужней дамой. Ксения наслаждается свободой и осуществляет мечты, которые не решалась исполнить в браке. Недавно участницу шоу «Ледниковый период» зацепило одно высказывание, которое она прочитала в Сети: «Замуж надо выходить по молодости, по глупости, по большой любви или по залету. Потому что повзрослеешь, поумнеешь и поймешь, что идеальных людей нет, а неидеальный тебе не нужен».
Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова уверена, что в этом есть доля правды. Ксения считает, что нужно выходить замуж по молодости. «Потому что вы оба растете в этом браке. Но в любом случае это фортуна. Если попадется хороший человек, то неважно, в каком это возрасте случилось!» — отметила телезвезда. Ведущая передачи «Перезагрузка» также согласна с тем, что с возрастом уже лучше разбираешься в людях, видишь, кто есть кто. «Ошибиться сложнее, все минусы сразу видишь. Считываешь, что человек из себя представляет. Плюс ты уже взрослая и не совсем готова мириться, как по глупости в молодости. Уже как сканер видишь: так, этот абьюзер, этот позёр, этот женат, этот альфонс», — поделилась своим наблюдением Бородина. Ксения также показала четыре поколения женщин своей семьи. Она снялась вместе с бабушкой Галиной Ивановной, которая ее вырастила, с мамой Инной Булатовной и дочерьми – 12-летней Марусей и шестилетней Теоной. Все вместе они отпраздновали Пасху. Бородина и ее родные позировали в загородном доме у праздничного стола. Телеведущая предстала в повседневном образе. На ней были серый лонгслив и синие джинсы. Ксения собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от яркого макияжа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Бородина призналась, что теперь видит мужчин насквозь
Ксения Бородина призналась, что теперь видит мужчин насквозь
Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней
Жириновский Владимир - биография, возраст: личная жизнь, национальность, карьера, жена, дети, причина смерти (фото)
Жириновский Владимир - биография, возраст: личная жизнь,
Лариса Удовиченко - биография личная жизнь: дети, муж, где сейчас актриса, последние новости (фото)
Лариса Удовиченко - биография личная жизнь: дети, муж, где сейчас
Xbox напоминает — осталось меньше 200 дней до выхода Starfield
Xbox напоминает — осталось меньше 200 дней до выхода Starfield
Эти 2 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Эти 2 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
7 вещей, от которых нужно отказаться в месяце, чтобы стать счастливее
7 вещей, от которых нужно отказаться в месяце, чтобы стать счастливее
Целебные и магические свойства галеги лекарственной и сферы её применения
Целебные и магические свойства галеги лекарственной и сферы её
Маргарита Симоньян рассказала, что ее хотят физически устранить
Маргарита Симоньян рассказала, что ее хотят физически устранить
Анита Цой рассказала об ужасах омолаживающей пластики
Анита Цой рассказала об ужасах омолаживающей пластики
Дмитрий Шепелев решился на смену имиджа
Дмитрий Шепелев решился на смену имиджа
Ксения Собчак попыталась оправдаться за покупку элитной недвижимости
Ксения Собчак попыталась оправдаться за покупку элитной недвижимости

Топ на сегодня

Ксения Собчак уверена, что Максим Галкин сжигает мосты с Россией
Ксения Собчак уверена, что Максим Галкин сжигает мосты с Россией
Какими преимуществами обладают услуги доставки бизнес-ланчей
Какими преимуществами обладают услуги доставки бизнес-ланчей
Преимущества лицензионных цифровых товаров над пиратскими
Преимущества лицензионных цифровых товаров над пиратскими
Создатели Wasteland могут работать над Fallout: New Vegas 2
Создатели Wasteland могут работать над Fallout: New Vegas 2
Анастасия Макеева собирается вернуться в социальные сети
Анастасия Макеева собирается вернуться в социальные сети

Еще по теме

Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь
Ксения Бородина рассказала об алиментах
Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
Ксения Бородина рассказала, как дочка пережила развод