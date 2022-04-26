Ксения Бородина призналась, что теперь видит мужчин насквозь

39-летняя ведущая Ксения Бородина набралась опыта. Телеведущая призналась, что с возрастом у нее поменялось отношение к мужчинам и браку. По словам телезвезды, сейчас она сразу видит все недостатки в потенциальных избранниках. Ведущая «Дома-2» пережила второй развод и теперь не торопится вновь становиться замужней дамой. Ксения наслаждается свободой и осуществляет мечты, которые не решалась исполнить в браке. Недавно участницу шоу «Ледниковый период» зацепило одно высказывание, которое она прочитала в Сети: «Замуж надо выходить по молодости, по глупости, по большой любви или по залету. Потому что повзрослеешь, поумнеешь и поймешь, что идеальных людей нет, а неидеальный тебе не нужен».Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова уверена, что в этом есть доля правды. Ксения считает, что нужно выходить замуж по молодости. «Потому что вы оба растете в этом браке. Но в любом случае это фортуна. Если попадется хороший человек, то неважно, в каком это возрасте случилось!» — отметила телезвезда. Ведущая передачи «Перезагрузка» также согласна с тем, что с возрастом уже лучше разбираешься в людях, видишь, кто есть кто. «Ошибиться сложнее, все минусы сразу видишь. Считываешь, что человек из себя представляет. Плюс ты уже взрослая и не совсем готова мириться, как по глупости в молодости. Уже как сканер видишь: так, этот абьюзер, этот позёр, этот женат, этот альфонс», — поделилась своим наблюдением Бородина. Ксения также показала четыре поколения женщин своей семьи. Она снялась вместе с бабушкой Галиной Ивановной, которая ее вырастила, с мамой Инной Булатовной и дочерьми – 12-летней Марусей и шестилетней Теоной. Все вместе они отпраздновали Пасху. Бородина и ее родные позировали в загородном доме у праздничного стола. Телеведущая предстала в повседневном образе. На ней были серый лонгслив и синие джинсы. Ксения собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от яркого макияжа.