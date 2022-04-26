Ксения Собчак попыталась оправдаться за покупку элитной недвижимости

Ведущая и журналистка Ксения Собчак приобрела апартаменты за рубежом. Накануне стало известно, что светская львица купила элитную недвижимость за 60 миллионов рублей в Арабских Эмиратах. Ксения Собчак купила элитную квартиру в Дубае площадью 120 квадратных метров за 60 миллионов рублей. Звезда не стала отрицать этого факта и поспешила оправдаться в своем телеграме, заявляя, что это всего лишь выгодное вложение средств, не более. А мыслей об эмиграции в Эмираты у нее нет.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ксения Анатольевна искренне возмутилась, что люди осуждают ее за эту покупку. «Жить я там не собираюсь так же, как и в Израиле, но активно ищу дружественные страны для каких-то вложений!» — сказала жена Константина Богомолова. Она призвала и своих читателей вкладывать свои доходы в «квадратные метры». Сама она расходует примерно 30% своих денег на покупку недвижимости. Собчак заявила, что Дубай для этого является отличным местом, поскольку в нем «суперпрогретый рынок, который сильно растет».