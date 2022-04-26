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Ксения Собчак прокомментировала покупку квартиры в Дубае и призвала инвестировать в иностранную недвижимость

Ксения Собчак прокомментировала покупку квартиры в Дубае и призвала инвестировать в иностранную недвижимость

Ксения Собчак прокомментировала новости о покупке квартиры в Дубае за 60 миллионов рублей. Телеведущая рассказала в соцсетях, что действительно приобрела недвижимость в Дубае, однако переезжать в эту страну не планирует.

Разве это запрещено? Насколько я знаю, у нас любой гражданин России в дружественных странах может спокойно покупать себе недвижимость. Насколько я помню, Арабские Эмираты — дружественная нам страна. И я призываю и вас тоже инвестировать в недвижимость. У меня примерно 30 процентов сейчас от общего моего портфеля будет инвестирована в недвижимость, потому что я считаю, что во время инфляции это позволяет сохранить какую-то часть капитала.

Я никогда не любила этот "пластиковый мир", но с точки зрения экономики они маги и гиганты. Я не вижу тут сенсации. Жить там, как и в Израиле, я не собираюсь, но активно ищу дружественные страны для вложений, что вполне нормально в той экономической ситуации, в которую попал весь мир, — заявила она в своем телеграм-канале.

Напомним, Ксению Собчак уже не в первый раз подозревают в эмиграции из России: ранее ее заметили с сыном в аэропорту Тель-Авива, после чего поклонники предположили, что она решила получить гражданство Израиля. При этом телеведущая часто бывает в Москве, в том числе и по работе — так, недавно она запустила собственный онлайн-курс.

В эмиграции подозревают не только Собчак, но и других звезд: например, Ивана Урганта и Максима Галкина, которые публично осудили военную спецоперацию РФ на Украине и столкнулись с критикой со стороны поклонников.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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