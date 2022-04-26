Лариса Удовиченко - биография личная жизнь: дети, муж, где сейчас актриса, последние новости (фото)

Родители актрисы

Юные годы и выбор профессии

Лариса Удовиченко: расцвет карьеры, известность

Причины успеха: красота, элегантность и обаяние

Жизнь актрисы на современном этапе

Биография и личная жизнь талантливой актрисы известны многим любителям кинематографа и театра: Лариса Удовиченко много работала и успешно реализовала свою несомненную одаренность. В России ее талант по достоинству оценен. Еще в 90-е годы ей присвоены звания народной артистки РФ, академика национальной кинопремии «Ника».Биография и личная жизнь Ларисы Ивановны Удовиченко начались в Одессе, но назвать ее одесситкой сложно. Отец Иван Никонович был военным врачом, родом из Сумской области. Он родился в семье сельских учителей, окончил Харьковский мединститут и Ленинградскую военную академию, начиная с Халхин-Гола и до Берлина спасал жизни и здоровье раненых советских бойцов. У матери, Музы Алексеевны, родители тоже были педагогами, только университетскими. В начале войны она не эвакуировалась с курсом, в Ленинграде осталась из-за бабушки, лежавшей в больнице.Еще несколько фактов из биографии актрисы:Родители Ларисы Ивановны познакомились на переправе, где Муза Алексеевна сопровождала эвакуируемых из Ленинграда детей.У Ивана Никоновича уже была семья и двое детей, но он влюбился без памяти и всю войну старался помочь своей новой избраннице, отправлял ей посылки.После того как вернулся с фронта, он развелся с первой женой и женился второй раз. Спустя три года после Победы у них родилась дочь Яна, старшая сестра Ларисы.Вторая дочь у пары появилась через семь лет, в апреле 1955, в Вене, где Иван Удовиченко находился в составе советского контингента войск. После того как он демобилизовался, семья решила обосноваться в Одессе.Так что называть Ларису одесситкой можно только с большой натяжкой: на момент переезда в этот солнечный город ей было около восьми лет, а ее родители по своей малой родине никакого отношения к городу не имеют.Мать Ларисы в начале войны была студенткой Ленинградского института театра, как и ее бабушка, которая закончила ЛГИТМиК. Они были творческими и одаренными натурами. Старшая сестра, экономист по образованию, работала администратором на Одесской киностудии, отец прекрасно пел и на всех семейных праздниках демонстрировал свой хорошо поставленный голос. Неудивительно, что биография и дальнейшая личная жизнь Ларисы Удовиченко была подчинена одной мечте и одной поставленной цели — девочка хотела быть актрисой и всеми силами стремилась к исполнению своей заветной мечты:училась в театре-студии при Одесской киностудии и занималась художественной гимнастикой в спортивной школе;в 15-летнем возрасте снялась у А. Павловского в эпизодической роли (в этом помогли занятия в студии киноактёра);спустя два года в ее творческом багаже появились еще две роли, но одна из них, эпизодическая, попросту выпала при монтаже ленты;во второй, под названием «Юлька», ей посчастливилось встретиться с С. Прохановым и М. Менглет.Поскольку в Одессе не было высшего учебного заведения театрального профиля, свой новый этап в биографии и личной жизни Лариса Удовиченко начала с поездки в Москву для получения знаний по выбранной с детства профессии.По приезде в столицу Л. Удовиченко подала, по сложившейся традиции, документы на вступление сразу во все театральные вузы, и ей повезло: она стала учиться во ВГИКе, на курсе Т. Макаровой и С. Герасимова. Это был первый институт, где она победила своих конкурентов в отборочном туре. Она не стала дожидаться других результатов, хотя, возможно, и в других были хорошие перспективы.Не у каждого абитуриента на момент поступления были в багаже три уже сыгранные роли в фильмах Одесской киностудии — первой в Советском Союзе — у А. Павловского и С. Говорухина. Там же, но несколько позднее актрисой была мастерски воплощена роль Маньки-Облигации, которая заполнилась миллионам телезрителей. Она сыграла в культовом сериале «Место встречи изменить нельзя» по прославленному роману братьев Вайнеров «Эра милосердия».Настоящую известность как актриса Лариса Удовиченко получила, еще будучи студенткой: исполнила одну из главных ролей в фильме «Дочки-матери» С. Герасимова, где главную героиню исполнила Т. Макарова, а ее мужа — И. Смоктуновский.Получение звания профессиональной актрисы, ознаменованное вручением диплома об окончании вуза, совпало по времени с выходом в кинопрокат сразу четырех фильмов, где сыграла Лариса Удовиченко:«Горожане»;«Всегда со мною…»;«Трын-трава»;«Красное и черное».В ходе съемок кинолент и пятисерийного сериала по мотивам одноименного романа Стендаля ей посчастливилось работать с М. Никоненко, Н. Крючковым, Н. Еременко, Л. Марковым, Н. Белохвостиковой и снова со своим учителем С. Герасимовым.Сама Лариса отмечает, что в те годы непрерывно получала приглашения на съемки, работая с известными мастерами советского кинематографа. Она получила возможность непрерывного совершенствования своего таланта, приобретения профессионального опыта. Но зрителям запомнилась не экранизация детективной повести В. Липатова в шести сериях и не лейтенант милиции в «Золотой мине», где она сыграла в трио с М. Глузским и Е. Киндиновым, а оперетта-комедия «Летучая мышь». Ничуть не уступая Л. Максаковой, братьям В. И Ю. Соломиным, она мастерски сыграла горничную Адель, превратив второстепенную роль в одну из главных.После выхода на экраны культового пятисерийного фильма Одесской киностудии, снятого С. Говорухиным, по образному выражению кинокритиков, она попала в высшую лигу отечественных звезд кинематографа. Как свидетельствуют воспоминания участников создания великолепного кинофильма, Л. Удовиченко предложили роль Вареньки, гораздо более объемную по количеству эпизодов, но она сама выбрала роль Облигации, как интересную для работы над образом.В расцвете карьеры она снималась и в других известных широкому кругу зрителей фильмах:в «Маленьких трагедиях» к юбилею А. С. Пушкина;в экранизации повести Достоевского «Подросток»;в мелодрамах «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Валентин и Валентина».В перечне работ триумфального для нее 1985 года — целых шесть великолепных образов, лирическая и трагическая комедии, драма под названием «Собачий пир», удостоенная нескольких престижных премий, «Зимняя вишня» и «Сукины дети». Однако в ее карьере были и странные отказы уже после утверждения на роль: например, от И. Хейфица, М. Швейцера, заменившего Удовиченко в «Крейцеровой сонате» И. Селезневой. Критики объясняют эти факты недооценкой творческого потенциала, преобладанием в творческом багаже успехов в ролях комедийного плана.Стиль и внешние данные, а вовсе не известность стали причиной ее успеха у представителей противоположного пола. Хотя сама актриса недавно призналась, что влюблялась практически в каждого партнера, но супружеские союзы ей не удавались:Первый брак с А. Панкратовым-Белым, был фиктивным — для получения московской прописки, по совету И. Макаровой.Второй раз Удовиченко была замужем за режиссером А. Эшпаем, но брак был бездетным и коротким. Муж сильно ревновал красивую женщину, а вскоре после развода женился на Е. Симоновой, с которой, по слухам, в супружестве счастлив.Третьим мужем актрисы стал музыкант-предприниматель Г. Болгарин, от которого родилась дочь Маша. Однако он страдал от игровой зависимости и, проиграв колоссальную сумму, подверг свою семью реальной опасности.В некоторых источниках безосновательно утверждается, что у актрисы было много романов, в качестве претендентов на амплуа любовников называют С. Шакурова, М. Боярского, Н. Еременко и даже Н. Джигурду. Перед свои недавним юбилеем Удовиченко разместила на страничке в соцсетях фото в обнимку с А. Дьяченко. Других папарацци интересует бывший муж, от кредиторов которого ей пришлось увозить дочь в Одессу. В перечне «Дети» почему-то фигурирует сын Болгарина Максим, который скончался в 32 года от наркотиков. На самом деле у нее одна дочь, которая училась в Италии и там же вышла замуж за итальянца.Сведения об этом противоречивы, известно достоверно, что в новые браки актриса не вступала. Она регулярно снимается в сериалах. Самая заметная роль — Даша Васильева в сериале по романам Д. Донцовой. Отмечают и роли, сыгранные в «Бедных людях» и «Зимней вишне», в пятом сезоне рассказов о майоре Черкасове.Несмотря на продолжение творческой деятельности (на сегодняшний день в ее багаже более 130 проектов), появляются противоречивые сведения о ее местожительстве. Разные источники говорят, что она купила виллу в Ницце, квартиру в Болгарии, рядом с апартаментами Л. Гузеевой, проживает в Москве. Возможно, причиной заявлений об Италии стали ее заявления о любви к дочери, которая училась в Милане. Лариса Ивановна очень по ней скучала и постоянно навещала. Точно сказать, где сейчас известная актриса, затруднительно.Лариса Удовиченко родилась в Австрии, но выросла в Одессе, где училась в актерской студии при Одесской киностудии. Она сыграла несколько десятков ролей, среди ее работ есть несомненно удачные и даже ставшие культовыми.Актриса снималась у известных режиссеров и с не менее знаменитыми артистами советского и российского кинематографа. Семейная жизнь сложилась не очень удачно, есть дочь, которая живет в Италии.