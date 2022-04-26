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Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней дочкой

Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней дочкой
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как Маша провела пасхальный вечер. Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она давно ведет шоу «Секрет на миллион». Блондинка регулярно общается со знаменитостями, берет у них интервью и выведывает тайны. Примечательно, что о своей жизни Лера рассказывает редко. Она предпочитает хранить семейный очаг. Уже длительное время телеведущая счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них растет дочка Мария. Обычно Кудрявцева всегда посвящает выходные семье. На днях она посетила храм вместе с трехлетней наследницей. А вот 24 апреля телеведущая отпраздновала Пасху. Вечером Лера нарядила дочку в пышное воздушное платье. Девочка наслаждалась творожной пасхой. На ее шее был резиновый фартучек. Она спокойно ужинала сладким угощением. После праздничного ужина нарядная Маша с интересом начала собирать матрешку. «Вытащила эту маленькую. Вот так надо, закрыть вот так», — размышляла звездная наследница, проводя нехитрые манипуляции. Поклонники восхитились дочкой телеведущей. Многие отметил, что малышка растет красавицей. «Ну до чего красивая», «Ну просто красотка», «Ест она так аккуратно», «Ну просто милота», «Она у вас ангелок», «Просто чудо», «Маша такая классная!», «Сколько в ней характера и манер», «Чудо, а не ребенок», «Принцессочка», — прокомментировали пост подписчики. Дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова Маше в августе этого года исполнится четыре года. Многомиллионная аудитория телеведущей с особым трепетом ждет новых видеороликов, в которых популярная блондинка фиксирует буквально каждый шаг юной дочери. Напомним, с хоккеистом Игорем Макаровым Лера Кудрявцева в браке с 2013 года. В следующем году пара отметит десятилетие семейной жизни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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