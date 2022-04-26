Лунный день сегодня 26 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Последний вторник апреля пройдет успешно, если довериться своей интуиции, а также прислушаться к советам астрологов. С их помощью удастся обойти стороной возможные трудности и привлечь успех во всех начинаниях.

Сегодня Луна благосклонна, а значит, день не будет напряженным по энергетике. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют посвятить 26 апреля неспешным делам, восстановлению энергии и укреплению биополя. Этот вторник — время для медитаций, творчества и умения слышать собственные потребности.

Фаза Луны: 25 лунный день пройдет под эгидой Луны в Рыбах. Ночное светило убывает, а это значит, что все трудоемкие дела откладывают, чтобы заняться легкой работой и решением текущих вопросов. Этот день удачен для запланированных дел, творчества и работ по дому.

Магнитные бури 26 апреля: солнечные ветра сегодня достигнут магнитосферы Земли. Слабое геомагнитное возмущение ожидается во второй половине дня.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;творчество;доверие интуиции;домашние хлопоты;запланированные траты;умеренная физическая активность;забота о самочувствии;общение.переутомление;хандра;необдуманные поступки.

Вторник — прекрасное время длят ого, чтобы заняться своим жилищем. Сегодня астрологи рекомендуют не проводить ремонта и не переставлять мебель — день удачен для украшения пространства, заботы о растениях, наведения порядка в шкафах или ящике стола. Убираться весь день не потребуется — главное поддержать чистоту, чтобы энергетика в доме оставалась благоприятной. В свободное время можно смело отправляться в гости или приглашать друзей для посиделок и позитивного общения.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Энергетика созвездия Рыб пробуждает творческую энергию, сковывать которую деловыми костюмами темных расцветок не имеет смысла. Сегодня астрологи рекомендуют довериться своему вкусу и выбрать те оттенки в одежде, которые помогают ощутить уверенность и насладиться своим отражением. Цветами удачи этого вторника станут природные оттенки, в том числа оранжевый, желтый и зеленый.

Камни-талисманы этого дня — кошачий глаз, лунный камень, малахит, сердолик. Защитная энергетика минералов поможет оградиться от негативного воздействия из вне, а серебряные украшения усилят защиту.

Настроение и здоровье 26 апреля

Сегодняшний день будет позитивным и радостным, если с самого утра гнать прочь грустные мысли и ограничить общение с агрессивно настроенными людьми. В этот вторник внимание уделяют творческим делам, которые поднимают настроение и помогают раскрыть новые грани таланта. Общение с близкими, романтические свидания и дружеские посиделки также приветствуются в этот день.

Самочувствие в этот день будет в норме, если отказаться от переутомления и соблюдать осторожность. Небольшое геомагнитное возмущение вряд ли сильно скажется на состоянии здоровья, однако поберечь себя важно. Уместными остаются физические нагрузки — умеренная активность поможет снять стресс и оставаться в форме.

Финансы и работа в 25 лунный день

Во вторник работа будет спориться, если не загонять себя в жесткие рамки и не пытаться выполнить все и сразу. Это время предназначено для неспешного завершения работы, творческой активности и планирования. Астрологи рекомендуют доверять интуиции, чтобы не ошибиться с принятием ответственных решений, а также не попасться на уловки мошенников. Финансовая активность сегодня принесет радость, если отправиться за запланированными вещами, а также побаловать себя мелочами: купить вкусный кофе или приобрести яркую блузку на лето.

Любовь и отношения по лунному календарю

Романтические отношения украсят этот день и станут источником позитивных эмоций. Этот день подходит для общения, а значит, можно не откладывать встреч. Обрести взаимное доверие будет проще, если оставаться собой и чутко реагировать на просьбы близких людей. Разногласия не помогут ощутить гармонию и счастье, поэтому важно находить компромиссные решения и заботиться друг о друге. Тем. Кто сегодня пойдет на свидание впервые, не должны игнорировать внутренний голос. Интуиция поможет распознать токсичных личностей и избежать с ними длительного общения.