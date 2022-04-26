Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный календарь стрижки волос на май 2022 года

Лунный календарь стрижки волос на май 2022 года

Подготовиться к лету и быть во всеоружии помогут советы, отраженные в лунном календаре. Рекомендации астрологов на май 2022 года будут актуальными для тех, кто хочет освежить прическу или сделать новую стрижку в благоприятные по энергетике дни последнего месяца весны.


Создать яркий образ и не навредить локонам получится, если прислушаться к астрологам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют планировать поход к стилисту с лунным календарем, чтобы новый имидж радовал длительное время и помог привлечь удачу. Наряду с выбором оптимального времени для стрижки стоит помнить и об уходе за волосами. Народные рецепты красоты наряду с профессиональными средствами помогут сохранить локоны сильными и блестящими.

1, 2 мая: первые дни мая Луна проведет в созвездии Тельца. Энергетика растущего ночного светила подходит для смены имиджа, однако локоны быстро отрастут. Новая прическа будет уместной для тех, кто хочет избавиться от секущихся кончиков, а также привлечь денежную удачу.

3, 4 мая: рост Луны в Близнецах дарит два дня с противоречивой энергетикой. Астрологи рекомендуют стричь волосы 4 мая, чтобы поднять себе настроение и обновить образ. Смена имиджа 3 числа будет неуместной из-за вероятности столкнуться с перепадами настроения.

5, 6, 7 мая: Луна растет, перемещаясь в созвездие Рака. Эти три дня будут не самыми подходящими для стрижки. В это время забота о локонах принесет большую пользу. Использовать можно как профессиональные, так и народные средства.

8, 9 мая: Луна переходит в созвездие Льва. В эти дни стрижка волос станет синонимом агрессии и напора. Астрологи рекомендуют отложить поход к стилисту и заняться восстановлением душевного равновесия.


10, 11 мая: Луна набирается сил в созвездии Девы. Эти дни подходят для смены прически и любых манипуляций с волосами. Астрологи рекомендуют обратить внимание на классические прически, благодаря которым будет проще сосредоточиться на делах и прийти к успеху.

12, 13, 14 мая: последние дни своего роста Луна проведет в Весах. Энергетика этих дней нестабильна, поэтому стричься лучше всего 12 мая. В остальные дни лучше заняться уходом за локонами.

15, 16 мая: рост Луны завершается 15 числа. 16 мая пройдет Полнолуние, и это время Луна будет пребывать в созвездии Скорпиона. Стричь локоны в такой период чревато перепадами настроения.

17, 18 мая: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Стрельца. Энергетика этих дней удачна для смены прически. Стрижка волос избавит от сомнений и недомоганий, придаст сил и уверенности.

19, 20 мая: Луна в Козероге — не самое лучшее сочетание для смелых экспериментов, однако подравнять кончики волос или освежить стрижку можно. Остерегаться стоит ультракоротких стрижек, которые могут быстро разонравиться.

21, 22 мая: ночное светило стареет, переходя в созвездие Водолея. Эти дни подходят для смелых стрижек, которые помогут пробудить творческое начало и вдохновиться новыми идеями. Стрижка, выполненная в утренние часы, привлечет удачу.


23, 24 мая: Луна перемещается в созвездие Рыб. Энергетика этих дней нестабильна, поэтому стричь волосы коротко не стоит. Перепады настроения будут беспокоить меньше, если подравнять кончики волос.

25, 26 мая: энергетика Луны в Овне будет довольно агрессивной, поэтому стрижку волос лучше отложить. Это время подходит для ухаживающих процедур, выполнить которые можно в домашних условиях.

27, 28, 29 мая: Луна убывает в Тельце, и для того, чтобы не терять силы, новую прическу лучше не планировать. Освежить стрижку можно, однако делать это лучше в послеобеденные часы или после заката.

30, 31 мая: последние дни весны Луна проведет в Близнецах. Новолуние 30 мая — время для укрепления биополя, поэтому стрижку делать не стоит. Подстричь локоны можно 31 мая, когда Луна начнет свой рост, чтобы привлечь позитивные перемены и поднять себе настроение.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Дмитрий Шепелев решился на смену имиджа
Дмитрий Шепелев решился на смену имиджа
Ксения Собчак попыталась оправдаться за покупку элитной недвижимости
Ксения Собчак попыталась оправдаться за покупку элитной недвижимости
Лунный календарь стрижки волос на май 2022 года
Лунный календарь стрижки волос на май 2022 года
Филипп Киркоров много лет не сможет гастролировать в Эстонии
Филипп Киркоров много лет не сможет гастролировать в Эстонии
Алина Кабаева появилась на своем фестивале гимнастики в платье с глубоким декольте
Алина Кабаева появилась на своем фестивале гимнастики в платье с
Лунный день сегодня 26 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 26 апреля 2022 года
15 сумасбродных пассажиров московского метро, которые сделают ваш день
15 сумасбродных пассажиров московского метро, которые сделают ваш день
Disney Speedstorm теперь официально заявлена к релизу на Xbox
Disney Speedstorm теперь официально заявлена к релизу на Xbox
В Dying Light 2 «Новая игра+» и настройка FOV на Xbox Series X появится уже 27 апреля
В Dying Light 2 «Новая игра+» и настройка FOV на Xbox Series X
В Forza Horizon 5 появятся эти 9 новых автомобилей в рамках Series 7
В Forza Horizon 5 появятся эти 9 новых автомобилей в рамках Series 7
Владимир Соловьев высказался о покушении на него
Владимир Соловьев высказался о покушении на него
Ирина Пегова в честь праздника показала повзрослевшую дочь от Дмитрия Орлова
Ирина Пегова в честь праздника показала повзрослевшую дочь от Дмитрия

Топ на сегодня

Алла Михеева подалась в певицы
Алла Михеева подалась в певицы
Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q
Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q
Эммануила Виторгана раскритиковали за маленьких детей
Эммануила Виторгана раскритиковали за маленьких детей
Преимущества лицензионных цифровых товаров над пиратскими
Преимущества лицензионных цифровых товаров над пиратскими
Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери
Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери

Еще по теме

Благоприятные дни для стрижки волос в 2022 году
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на январь 2022 года
Лунный календарь стрижки волос на май 2021 года