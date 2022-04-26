Лунный календарь стрижки волос на май 2022 года

Вадим Карасев

Подготовиться к лету и быть во всеоружии помогут советы, отраженные в лунном календаре. Рекомендации астрологов на май 2022 года будут актуальными для тех, кто хочет освежить прическу или сделать новую стрижку в благоприятные по энергетике дни последнего месяца весны.

Создать яркий образ и не навредить локонам получится, если прислушаться к астрологам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют планировать поход к стилисту с лунным календарем, чтобы новый имидж радовал длительное время и помог привлечь удачу. Наряду с выбором оптимального времени для стрижки стоит помнить и об уходе за волосами. Народные рецепты красоты наряду с профессиональными средствами помогут сохранить локоны сильными и блестящими.

1, 2 мая: первые дни мая Луна проведет в созвездии Тельца. Энергетика растущего ночного светила подходит для смены имиджа, однако локоны быстро отрастут. Новая прическа будет уместной для тех, кто хочет избавиться от секущихся кончиков, а также привлечь денежную удачу.

3, 4 мая: рост Луны в Близнецах дарит два дня с противоречивой энергетикой. Астрологи рекомендуют стричь волосы 4 мая, чтобы поднять себе настроение и обновить образ. Смена имиджа 3 числа будет неуместной из-за вероятности столкнуться с перепадами настроения.

5, 6, 7 мая: Луна растет, перемещаясь в созвездие Рака. Эти три дня будут не самыми подходящими для стрижки. В это время забота о локонах принесет большую пользу. Использовать можно как профессиональные, так и народные средства.

8, 9 мая: Луна переходит в созвездие Льва. В эти дни стрижка волос станет синонимом агрессии и напора. Астрологи рекомендуют отложить поход к стилисту и заняться восстановлением душевного равновесия.

10, 11 мая: Луна набирается сил в созвездии Девы. Эти дни подходят для смены прически и любых манипуляций с волосами. Астрологи рекомендуют обратить внимание на классические прически, благодаря которым будет проще сосредоточиться на делах и прийти к успеху.

12, 13, 14 мая: последние дни своего роста Луна проведет в Весах. Энергетика этих дней нестабильна, поэтому стричься лучше всего 12 мая. В остальные дни лучше заняться уходом за локонами.

15, 16 мая: рост Луны завершается 15 числа. 16 мая пройдет Полнолуние, и это время Луна будет пребывать в созвездии Скорпиона. Стричь локоны в такой период чревато перепадами настроения.

17, 18 мая: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Стрельца. Энергетика этих дней удачна для смены прически. Стрижка волос избавит от сомнений и недомоганий, придаст сил и уверенности.

19, 20 мая: Луна в Козероге — не самое лучшее сочетание для смелых экспериментов, однако подравнять кончики волос или освежить стрижку можно. Остерегаться стоит ультракоротких стрижек, которые могут быстро разонравиться.

21, 22 мая: ночное светило стареет, переходя в созвездие Водолея. Эти дни подходят для смелых стрижек, которые помогут пробудить творческое начало и вдохновиться новыми идеями. Стрижка, выполненная в утренние часы, привлечет удачу.

23, 24 мая: Луна перемещается в созвездие Рыб. Энергетика этих дней нестабильна, поэтому стричь волосы коротко не стоит. Перепады настроения будут беспокоить меньше, если подравнять кончики волос.

25, 26 мая: энергетика Луны в Овне будет довольно агрессивной, поэтому стрижку волос лучше отложить. Это время подходит для ухаживающих процедур, выполнить которые можно в домашних условиях.

27, 28, 29 мая: Луна убывает в Тельце, и для того, чтобы не терять силы, новую прическу лучше не планировать. Освежить стрижку можно, однако делать это лучше в послеобеденные часы или после заката.

30, 31 мая: последние дни весны Луна проведет в Близнецах. Новолуние 30 мая — время для укрепления биополя, поэтому стрижку делать не стоит. Подстричь локоны можно 31 мая, когда Луна начнет свой рост, чтобы привлечь позитивные перемены и поднять себе настроение.