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Маргарита Симоньян рассказала, что ее хотят физически устранить

Маргарита Симоньян рассказала, что ее хотят физически устранить
Журналистка и бизнесвумен Маргарита Симоньян заявила, что до конца будет отстаивать свою позицию. Уже задержаны шесть подозреваемых по уголовному делу о покушении на убийство Владимира Соловьева. Вот только оказалось, что не только ведущий был под угрозой опасности... Сегодня президент Владимир Путин объявил, что на Владимира Соловьева готовилось покушение, чему сильно удивился ведущий: «Слухи ходили, но то, что они дойдут до такого воплощения... Я узнал обо всем вместе со всеми из выпуска новостей. Не удивлен. Значит, мы хорошо работаем после того, как ряд угроз был озвучен публично. Далее компетентные люди взяли эту информацию в сферу своего внимания и занимаются ей». Выяснилось, что под прицелом злоумышленников были и коллеги Соловьева: Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян. Главный редактор RT не подала виду, что всерьез напугана этим. Однако высказалась о своем видении ситуации.
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Им было мало санкций, международного розыска, ежеминутных угроз и всякой туфты, приходящей на телефон. Теперь им понадобилось меня физически убить. Ну что, все в руках Божьих», — заявила она. Также Симоньян добавила, что продолжит защищать свою страну и не откажется от своих слов, хоть и последствия могут быть трагическими. «Все люди смертны, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости. Я отношусь к этому философски и христиански», — заключила журналистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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