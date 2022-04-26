Маткапитал смогут получить больше отцов

Тема: Выплаты и пособия

00:47 Автор: Юлия Сапрыгина

Законопроект: № 12193-8

Отцы, в одиночку воспитывающие детей от умерших матерей-иностранок, получат право на материнский капитал. Такой закон Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 26 апреля.

Ранее, 20 апреля, документ уже приняли в Госдуме. Закон расширяет права отцов, в одиночку воспитывающих детей, на выплаты от государства.

Сейчас получить маткапитал могут отцы-одиночки, если их жена и мать общего ребенка, имеющая российское гражданство, лишена родительских прав или умерла. Также материнский капитал выплачивают отцам, воспитывающим детей, рожденных суррогатной матерью.

Новый закон дает право на эти выплаты и мужчинам, которые воспитывают ребенка или детей от умершей жены-иностранки.

С 1 февраля 2022 года маткапитал был проиндексирован. В итоге сегодня он составляет:

524,5 тысячи рублей — для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. При рождении второго ребенка доплатят 168,6 тысячи рублей;524,5 тысячи рублей — для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год, а также с тремя или более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было;693 тысячи рублей — для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий или любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было.

Законопроект об оплате маткапиталом услуг частных детсадов принят в первом чтении

Потратить эти деньги можно на приобретение или строительство жилья, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов и так далее.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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