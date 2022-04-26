Матвиенко посетила выставку Росатома в Совфеде

11:50 Автор: Варвара Комарова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила выставку Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», организованную в палате регионов. На экспозиции в том числе представлены голографические изображения современных реакторных установок, сообщает пресс-служба Совфеда.

Как отметила председатель палаты, Росатом компетентно и профессионально работает не только в области ядерной энергетики, но и в экологии. В частности, она упомянула рекультивацию полигона промышленных отходов «Красный Бор».

«На протяжении десятилетий туда свозились опасные отходы, и не только с ленинградских предприятий», — сказала спикер СФ. Она подчеркнула, что для реализации проекта нужны серьезные финансовые ресурсы, научная база, высококлассные инженеры, высокие технологии, и всем этим в полной мере обладает госкорпорация.

Также в Совфеде состоялся телемост с администрацией Санкт-Петербурга и площадкой полигона «Красный Бор» Ленинградской области; дан старт строительной фазе работ по рекультивации полигона.

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