Михаил Галустян сбрил растительность на лице и помолодел на 10 лет

Шоумен Михаил Галустян решил сменить имидж – сбрил бороду и усы и стал неузнаваем. Михаил Галустян выступает на сцене уже больше 20 лет. И все это время усы и борода оставались его визитной карточкой. Вряд ли кто-то из зрителей может представить себе шоумена без густой черной растительности на лице. И вот этот редкий шанс представился. 42-летний телеведущий побрился и продемонстрировал результат в своем Telegram-канале. Поклонники ахнули: без усов и бороды комик стал совершенно неузнаваем. Сам Галустян сообщил подписчикам, что в новом образе чувствует себя моложе на 10 лет.Михаил Галустян «Супер Мэн ♥️👍🔥👌 !!!! Вот так и ходите Миша😂♥️», «Прикольный такой без бороды😄💥💚», «Минус 10 точно, но с бородой, сигарой и трудовой мозолью- солидно», «Образ что надо 😂👍», - пишут пользователи в комментариях. Шоумен действительно резко помолодел. Многие заметили, что в таком образе ведущий шоу «Звезды в Африке» выглядит крайне непривычно. «Прям так непривычно! Но действительно моложе», «Михаил, прекрасно выглядите», «То, что нужно», - написали фанаты. На преображение Галустян решился внезапно. Избавившись от своей фирменной бороды, шоумен пришел на премьеру фильма «Артек. Большое путешествие». В семейной комедии о самом известном пионерском лагере нашей страны Галустян сыграл главную роль На премьере артиста сопровождали супруга Виктория и дочери Эстелла и Элина.Михаил Галустян с женой и детьми В этом году Михаил и его избранница отметят 15-летие совместной жизни. Со своей будущей женой Викторией Штефанец Михаил познакомился еще в начале 2000-х, на дискотеке в Краснодаре. Мише было 24 года, Виктории – всего 16. Свадьбу они сыграли в 2007 году, когда Штефанец уже выучилась на бухгалтера в Кубанском государственном университете. Кроме того, молодожены устроили еще одно пышное торжество по армянским традициям. В 2010 году у супругов родилась дочь Эстелла, а еще два года спустя Виктория родила второго ребенка – дочь Элину.