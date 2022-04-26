На сайте Zara появилось расписание работы магазинов в мае, но компания опровергла свое возвращение в Россию

Вадим Карасев

Российские СМИ сегодня обнаружили, что на официальном сайте Zara появилось расписание работы магазинов, расположенных на территории РФ, на май. Из этого пресса ("Лента", "Комсомольская правда" и другие) и соцсети сделали вывод о том, что уже в ближайшее время сеть возобновит свою деятельность в России. Не успели поклонники бренда порадоваться, как представители Zara новость опровергли. Опубликованную на сайте информацию о времени работы магазинов они объяснили техническим сбоем, как сообщает РИА "Новости". На горячей линии марки пояснили, что данных об открытии магазинов пока нет.

Новые коллекции Zara на российском сайте бренда представлены, однако заказать вещи нельзя, а на главной странице размещено объявление о "временной приостановке" как офлайн-, так и онлайн-продаж.

В начале марта испанская компания Inditex, которой принадлежит в том числе и бренд Zara, объявила, что приостанавливает работу в России в связи с военной спецоперацией РФ на Украине. В Inditex также входят марки Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Zara Home, Uterqüe.

Вскоре руководство намекнуло на то, что полностью прощаться с продукцией этих брендов россиянам не стоит. 20 апреля СМИ цитировали управляющего Inditex Оскара Гарсию Масейраса, заявившего, что компания следит за развитием ситуации на Украине и планирует вернуться на российский рынок "как только это будет возможно и позволят условия".

Сегодня также появилась информация о том, что до 11 мая на территории страны снова заработают гипермаркеты OBI. Согласно сообщению ТАСС, уже 27 апреля откроется "OBI Ходынское Поле" в Москве, а до конца майских праздников "планируется запуск всех гипермаркетов сети". По информации "Ведомостей", немецкие владельцы сети подписали соглашение о реализации российского бизнеса с неким инвестором, который будет развивать компанию в РФ, — скорее всего, с постепенным отказом от товарного знака OBI.

Маргарита Дорошевич