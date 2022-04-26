Никонов назвал реакцию Молдавии на теракты в Приднестровье «плохим знаком»

22:02 Автор: Юлия Катенёва

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал реакцию Молдавии на теракты в Приднестровье «плохим знаком». Судя по словам президента республики Майи Санду, приднестровцы сами себя обстреляли, отметил парламентарий в своем Telegram-канале.

Как отметила президент Молдавии, комментируя серию взрывов в ПМР, «есть напряженность в отношениях между разными силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». По ее словам, это ставит в уязвимое положение Приднестровский регион и создает риски для Республики Молдова.

Никонов напомнил, что в Приднестровье расположены бывшие арсеналы Западного военного округа СССР — крупнейшие склады советского вооружения в регионе. «Того самого вооружения, которое уже закончилось на европейских складах и которого так алчет Киев. В паре км от украинской границы расположены десятки тонн боеприпасов, танки, САУ и т.д»,- говорится в публикации.





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Однако между ВСУ и вооружением находятся российские миротворцы и солдаты ПМР, отмечает Никонов. Кроме того, со стороны Украины это было бы вторжением на территорию Молдавии, подчеркивает он.

«Как следует из комментариев Санду, по второму вопросу Киеву беспокоится не стоит: Кишинев отвернется в сторону даже в случае вторжения ВСУ», — резюмирует парламентарий.

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