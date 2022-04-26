Обновление Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S добавляет размытие и тени

Вадим Карасев





Rockstar выпустила в релиз обновление Grand Theft Auto V для приставок нового поколения. Апдейт исправляет целый ряд багов и ошибок, на которые жаловались игроки после релиза оптимизированной версии популярного проекта.

Основные изменения с апдейтом Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S — добавление в настройки ползунка размытия и исправление теней. Теперь игроки могут настроить комфортный для себя уровень размытия движения. А вместе с тем, в игре Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S исправили проблемы с тенями автомобилей, которые ранее отсутствовали.

Апдейт Grand Theft Auto V для консолей нового поколения потребует загрузки около 2 Гб на Xbox Series X | S. Напомним, что игра Grand Theft Auto V не поддерживает Smart Delivery.